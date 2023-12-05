Александр Мохов рассказал о судьбе троих сыновей от разных жен

Театр на Трубной готовится к очередной громкой премьере. 13 декабря здесь представят невероятной красоты спектакль "Безумные влюбленные" по пьесе Лопе де Вега в постановке Максима Иванова и Марины Ведяскиной. В роли капитана Бернардо на этой сцене дебютирует прославленный актер и режиссер Александр Мохов.

"Как говорил мой учитель Олег Табаков, я чувствую себя лет на 25-30 максимум, но когда подходишь к зеркалу, то думаешь: "Боже мой!" – смеется 60-летний Александр Мохов. Сегодня он в играет в нескольких театрах, снимается в кино, выступает в качестве режиссера. Получается, что при такой занятости семья его почти не видит?

"Моему старшему сыну (от первого брака – Прим. ред.) Семену 36 лет, он работает кинооператором и порой жалуется, что очень много работы, – рассказал Мохов корреспонденту "Дни.ру". – А я ему говорю, что хуже, когда работы нет и человек сидит без дела. Когда я в моем возрасте настолько востребован, то, получается, что что-то умею делать неплохо. Но мне, конечно, хочется проводить больше времени с младшим сыном Матвеем (от брака с актрисой Ириной Огородник – Прим. ред.), которому 7 лет, хочется больше с ним общаться. А я освобожусь только к 25 декабря – нет ни одного выходного. Но я счастлив – значит, я нужен и что-то умею. Слава Богу, здоровье пока позволяет хулиганить в профессии".

Макар Мохов – средний сын актера, рожденный в браке с актрисой Дарьей Калмыковой, – сейчас оканчивает школу с театральным уклоном.

"Это очень красивый, видный, высокий парень, – гордится Мохов. – У него хорошее музыкальное образование. Он мог бы пойти учиться и на актера. Но сам решил пойти в продюсеры – в нем столько деятельной энергии".

При этом Мохов не знает, мешает или помогает его наследникам звездная фамилия. "Мне кажется, не она определяет судьбу и успех в любой профессии, а талант", – полагает звезда фильмов "Две судьбы", "Весельчаки" и "Есенин".