Не откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом

В новом ролике Ирина Хакамада порассуждала о странной традиции, которой придерживаются многие россияне.



Ирина Муцуовна входит в число тех немногих знаменитых людей нашей страны, к которым прислушиваются практически все без исключения. Впрочем, это и неудивительно, ведь она является очень разносторонним человеком и хорошим психологом. Поэтому ролики и выступления Ирины Хакамады неизменно вызывают отклик у миллионов людей.

В последнее время журналистка часто публикует в социальных сетях видео, в которых рассуждает на самые разные темы и делится с россиянами мудростью. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Хакамада дала бесценный совет гражданам России. А новым подобным роликом она поделилась в личном блоге накануне. На этот раз спикер решила порассуждать о том, почему жители нашей страны ежегодно сталкиваются с одной проблемой после новогодних праздников.

Как известно, многие люди ждут наступления нового года, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Однако получается осуществить задуманное лишь у меньшинства. В новом ролике Ирина Хакамада объяснила, с чем это связано. По ее словам, виной всему праздничная атмосфера и состояние человека после бурной новогодней ночи.

Журналистка пошутила, что заняться спортом, отказаться от вредных привычек или сесть за важные дела в первый день года людям мешает похмелье. Поэтому спикер дала наставление народу перед Новым годом. Она посоветовала россиянам не откладывать задуманное на 1 января, а приступать к действиям сразу же.

"Начинайте жизнь с начала тогда, когда у вас пошло. Прямо здесь и сейчас взяли и начали", – призвала Ирина Хакамада.