15-летний брак рухнул: Катя Лель тайно развелась с мужем

За последние несколько недель творчество певицы обрело новую волну популярности. Ее знаменитый хит "Мой мармеладный", выпущенный еще в начале нулевых, внезапно покорил иностранных слушателей и занял первые строчки в мировых чартах. Казалось, после такого громкого успеха во всех сферах жизни звезды должна была наступить полная гармония. Но, как выяснилось, карьерный взлет Катя Лель встречала в статусе холостячки.
В отличие от некоторых коллег по цеху, певица никогда не давала публике поводов сплетничать о ее личной жизни. В 2008 году звезда вышла замуж за Игоря Кузнецова, а вскоре у пары родилась дочка Эмилия. Долгое время этот союз считался одним из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. Но теперь стало известно, что 15-летний брак артистки рухнул.
Источник уточняет, что заявление о расторжении союза Катя Лель подала сама. Как сообщается, полностью свободной от штампа в паспорте певица стала еще в конце июля. Звезда развелась с мужем тайно и предпочла скрыть этот факт от общественности. Однако нечто похожее на намек о своем новом статусе блондинка недавно все же сделала
В одном из последних интервью Катя Лель порассуждала о том, как найти нового "космического партнера". Для этого, как объяснила исполнительница хита "Муси-пуси", необходимо попрощаться с прошлым и "закрыть старую дверь". Некоторые предположили, что подобный совет знаменитость дала неспроста.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени.