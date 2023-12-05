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Вторник 5 декабря

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15-летний брак рухнул: Катя Лель тайно развелась с мужем

15-летний брак рухнул: Катя Лель тайно развелась с мужем
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СМИ утверждают, что Катя Лель расторгла союз со своим супругом еще несколько месяцев назад.

За последние несколько недель творчество певицы обрело новую волну популярности. Ее знаменитый хит "Мой мармеладный", выпущенный еще в начале нулевых, внезапно покорил иностранных слушателей и занял первые строчки в мировых чартах. Казалось, после такого громкого успеха во всех сферах жизни звезды должна была наступить полная гармония. Но, как выяснилось, карьерный взлет Катя Лель встречала в статусе холостячки.

В отличие от некоторых коллег по цеху, певица никогда не давала публике поводов сплетничать о ее личной жизни. В 2008 году звезда вышла замуж за Игоря Кузнецова, а вскоре у пары родилась дочка Эмилия. Долгое время этот союз считался одним из самых крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. Но теперь стало известно, что 15-летний брак артистки рухнул.

Источник уточняет, что заявление о расторжении союза Катя Лель подала сама. Как сообщается, полностью свободной от штампа в паспорте певица стала еще в конце июля. Звезда развелась с мужем тайно и предпочла скрыть этот факт от общественности. Однако нечто похожее на намек о своем новом статусе блондинка недавно все же сделала

В одном из последних интервью Катя Лель порассуждала о том, как найти нового "космического партнера". Для этого, как объяснила исполнительница хита "Муси-пуси", необходимо попрощаться с прошлым и "закрыть старую дверь". Некоторые предположили, что подобный совет знаменитость дала неспроста.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Катя Лель сделала заявление о колоссальных изменениях и новом времени.

5 декабря 2023, 12:41
Катя Лель. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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