Кто будет вести "Голубой огонек-2024": названы пять известных имен

Состав ведущих главного новогоднего шоу больше не секрет. В Сети раскрыли, кто будет радовать зрителей в ночь с 31 декабря на 1 января.

Через считанные дни россияне будут сидеть за праздничным столом, встречая год Зеленого Деревянного Дракона. Подготовка к самой важной и волшебной ночи идет полным ходом не только в каждом доме, но и на телевидении. Несколько недель назад стартовали съемки "Голубого огонька", который является неотъемлемой частью Нового года. А вскоре в Сеть утекли некоторые детали работы над программой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на просторах Интернета обнародовали секретные подробности съемок "Голубого огонька-2024". Так, публика смогла увидеть фрагменты новых декораций и узнать имена артистов, которые будут петь в новогоднюю ночь. А теперь стало известно, кто в этом году удостоился чести вести любимую зрителями телепередачу.

Источник уточняет, что пять известных и знакомых каждому жителю нашей страны имен были названы участниками массовки. Оказалось, задача развлекать россиян 31 декабря выпала Николаю Баскову, Татьяне Веденеевой, Марии Ситтель, Андрею Малахову и Дмитрию Губерниеву. А как они с ней справились, мы увидим совсем скоро.

Впрочем, нет сомнений, что знаменитости подошли к своей важной миссии со всей ответственностью и самоотдачей. К тому же, Николай Басков и Андрей Малахов уже давно зарекомендовали себя как главные звезды и старожилы новогоднего шоу. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в этом году программа будет не менее яркой и запоминающейся, чем в предыдущие.