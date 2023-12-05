Роскошь императора: Басков назвал самый желанный подарок для себя на Новый год

"В Новый год я буду работать в Дубае, поскольку сейчас много трат в связи с ремонтом дома", – сообщил певец. Поэтому подарки родным он приготовил заранее, что называется, не мудрствуя лукаво. "Все родные и близкие попросили не дарить им никакую фигню, а просто дать по конверту с деньгами", – признался Народный артист за кулисами премии "Звезды "Дорожного радио" в Санкт-Петербурге.
А что дарят ему самому?
"Поскольку люди знают, что я собираю предметы искусства, то дарят чаще всего именно их, – сообщил Басков "Дни.ру". – Например, картины".
Но есть подарок, которому артист был бы особенно рад. "Я – большой поклонник императорских сервизов Николая I, Александра III и Николая II, – признался исполнитель. – Вот желающие порадовать меня и ищут какую-нибудь тарелку или супницу из них. Все эти сервизы разбросаны по миру, их невозможно собрать. Но у меня самая большая коллекция, об этом даже знают музейщики".
Коронационный сервиз Николая I был изготовлен к восшествию императора на российский престол, которое состоялось 22 августа (3 сентября по Григорианскому календарю) 1826-го года в Успенском соборе Кремля. За основу была взята готовая, но нерасписанная посуда одной формы, которую предполагали использовать для нескольких десятков других сервизов. Главное украшение посуды – двуглавый орел на белой горностаевой мантии под императорской короной в обрамлении цепи ордена Святого Андрея Первозванного. В конце 20-х годов прошлого века сервиз был продан по частям в разные страны для пополнения большевистской казны.