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Вторник 5 декабря

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48-летний Шура раскрыл свои планы на Новый год

48-летний Шура раскрыл свои планы на Новый год
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Певец за долгие годы сформировал репутацию тусовщика и любителя вечеринок. Новый год он решил встретить по-особенному. Шура раскрыл все секреты.

Энергичный исполнитель весь декабрь планирует работать. Его с огромным удовольствием принимают зрители на различных площадках, и в клубах, и на корпоративных вечеринках, и в сборных концертах. Предполагая значительную усталость, которая накопится после активной деятельности, Шура хочет провести Новый год в уюте и тишине, пишет женский журнал Клео.ру.

Певец мечтает завернуться в теплое одеяло, устроиться перед телевизором и радоваться уюту, тишине и вкусному салату. За свою долгую жизни Александр Медведев успел встретить Новый год по-разному. Больше всего ему запомнилась семейная атмосфера, которая витала при встрече друзей. К сожалению, сейчас у певца нет второй половинки и возможности встречать праздник в кругу друзей.

Шура зарекомендовал себя как веселый тусовщик. На отечественную сцену он ворвался в коротких шортах, полушубке и без зубов. Хиты в его исполнении "Твори добро", "Ты не верь слезам" и "Холодная луна" гремели на всю страну. В продвижении певца помог композитор Павел Есенин. Именно он уговорил талантливого и харизматичного юношу показать себя во всей красе широкой общественности. При этом в личной жизни у мужчины не все так радужно, как на сцене. В 48 лет певец все еще холост. Шура не раз отрицал намеки на нетрадиционную ориентацию. Он, по собственному признанию, обожает женщин. Все остальное – не более, чем часть имиджа из 90-х.

Очень хочется верить, что новый 2024 год принесет Александру желаемое и он встретит наконец-то свою судьбу – любимую женщину.

5 декабря 2023, 07:47
Александр Медведев (Шура). Фото: © Anatoly Lomokhov\ Global Look Press/www.globallookpress.com
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