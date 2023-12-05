Возможности нет: Елена Блиновская погрязла в долгах

Вдохновительница миллионов по-прежнему находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела по факту неуплаты налогов продолжается.

Блогер, которая зарабатывала миллионы рублей на доверчивых подписчиках, сейчас сама погрязла в долгах. Эту информацию подтвердила "Пятому каналу" адвокат женщины Наталия Сальникова. Ранее ряд источников сообщил о якобы погашенных обязательствах. Представитель звезды рассказала, как обстоят дела на самом деле.

«Елена Олеговна ничего не выплатила, кроме того, что она выплатила те 55 миллионов. Больше ничего. Такой возможности у нее нет", — поделилась адвокат с представителями телеканала.

Сейчас блогер находится под домашним арестом. Она является обвиняемой в уголовном деле, возбужденном по факту неуплаты налогов. В материалах указана сумма долга в размере 918 миллионов рублей. Елене Блиновской запрещено покидать место регистрации без предварительного уведомления следователя, нельзя даже пользоваться интернетом. Отсутствие возможности погасить долговые обязательства связаны с арестом банковских счетов. Всего их заблокировано около 50. Это и валютные, и рублевые счета. Расследование продолжается.

Напомним, имя Елены Блиновской стало популярным несколько лет назад. Женщина начала продавать билеты на шоу под названием "Марафон желаний". Она обещала за внушительную сумму научить исполнять мечты. Воодушевленные участницы считали блогера волшебницей. Якобы после участия в программе они получали в собственность объекты недвижимость, излечивались от хронических заболеваний и рожали детей. Отметим. что прямая связь между событиями в жизни людей и участием в указанных марафонах не установлена профильными специалистами. С конца апреля текущего года Блиновская деятельность остановила из-за начала уголовного разбирательства.