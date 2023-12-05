Потрясающе: Владимир Машков принимает поздравления после нового назначения

60-летний артист продолжает покорять карьерные вершины. Владимир Машков накануне получил новую должность. мужчина принимает поздравления.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова продолжает принимать поздравления. В конце ноября он отметил свой 60-летний юбилей. Накануне же стало известно о назначении Владимира Машкова на пост председателя Союза театральных деятелей России, сообщает телеканал "360".

Соперничества среди кандидатов не было. Все, кто ранее заявлялся на пост: Андрей Борисов, Кирилл Крок, Валерий Гергиев и другие, взяли самоотвод в пользу Машкова. Все были уверены, что лучшей кандидатуры не найти. "Царьград" приводит итоги финального тайного голосования. Владимира Львовича поддержали 176 делегатов из 208. Ранее пост председателя занимал Александр Калягин. на службе он пробыл 30 лет. Следующий съезд и выбор руководителя состоится только в 2028 году.

Напомним, накануне Владимир Машков, как пишет RT, был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Высшее руководство страны оценило огромный вклад актера и режиссера в развитие культуры и искусства на территории Российской Федерации. Сцена в жизни мужчины присутствовала всегда. Начинал он с игры в кукольном театре еще во времена пионерского детства. Вспыльчивый нрав и безудержная энергия часто играли с Владимиром Львовичем злую шутку. Его выгоняли из учебных заведений и даже забирали в милицию. Харизму юноши заметил Олег Табаков. Он стал наставником актера и ввел Машкова в профессию.

Сейчас Владимир Машков почти не снимается в кино. Всю свою энергию он направил на работу в театре Олега Табакова, а также работу с детьми и подростками в студии. Получается у него потрясающе.