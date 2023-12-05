Ужасно: Наталья Штурм "прошлась" по внешности гламурных красоток

Певица гордится тем, что умеет вовремя остановиться. Она не скрывает визитов к косметологам. Что же так бесит Наталью Штурм в других?

Исполнительница хита "Школьный роман" не понимает современных красоток, которые не могут остановиться в процессе совершенствования внешних данных. Сама Наталья Штурм не скрывает любви к коррекции губ, но считает увеличение умеренным. Об этом 57-летняя женщина рассказала в интервью изданию "Страсти".

"У меня никогда не было такого перекоса, чтобы я раздувала губы, потому что мне кажется, что это для шаржа больше подходит. Для гротеска. Это ужасно", – выразила свое мнение артистка.

Певица удивлена равнодушием близких людей любительниц надувать губы. Наталья Штурм уверена, родные должны объяснить, что большие губы выглядят комично. При этом женщина подчеркивает, что ей повезло. Нижняя губа у нее объемная от природы, а верхнюю она корректирует совсем чуть-чуть.

Наталья Штурм предпочитает не экономить на здоровье, поэтому ходит только к проверенному специалисту. Стоит отметить, что свою работу косметолог певицы делает отлично. Действительно, лицо звезды, несмотря на возраст, смотрится органично. Артистка даже поделила женщин, увеличивающих губы, на две категории. В первую включила женщин, которым природа не дала красоты изначально. В таких случаях следует отдаваться в руки косметолога для небольшой корректировки. Вторая категория, по мнению Штурм, дамы, зарабатывающие предоставлением интимных услуг. Огромные губы, пояснила певица, подобные личности используют для разных пошлостей. "Прошлась" по внешности гламурных красоток немолодая артистка.

Напомним, что Наталья Штурм стала известной еще в 90-х. Женщина исполнила несколько песен, ставших популярными. У артистки двое детей: сын и дочь, а также внук.