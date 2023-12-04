Понурые и без Галкина*: Пугачеву сняли в кипрском кафе вместе с детьми

Алла Пугачева попала на камеру во время похода в одно из заведений Лимасола с наследниками.

Совсем скоро исполнится ровно два года, как Примадонна перебралась за границу вместе со своей семьей. Весной 2022-го артистка приняла решение покинуть Россию, и с тех пор возвращалась лишь несколько раз, да и то на считанные дни. А сейчас ходят слухи, что Алла Пугачева и ее муж снова планируют сменить место жительства.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица вместе с семьей опять пакуют чемоданы. Но если Примадонна и решила уехать в новую страну, то этого, судя по всему, пока не произошло. По информации СМИ, артистка по-прежнему находится на Кипре и гуляет по местным заведениям вместе с двойняшками Лизой и Гарри.

Доказательством того, что Алла Пугачева пока не покинула остров, стали снимки, опубликованные StarHit. Певицу заметили и сняли в кипрском кафе вместе с детьми. Как уточняет источник, в тот момент знаменитая мама и двойняшки о чем-то беседовали. Однако создается впечатление, что атмосфера за столиком царила далеко не самая веселая.

Глядя на кадр, можно заменить, что Примадонна и дети кажутся понурыми. Возможно, все дело в том, что рядом с ними не было Максима Галкина*. Как известно, сейчас комик находится на гастролях в Швейцарии, поэтому семейству приходится проводить время без него. Впрочем, за собой артистка успевает следить даже в отсутствие мужа. На новых фото Алла Пугачева выглядит свежо и ухоженно.

* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

