Слегла после "Песни года": Кудрявцева вышла на связь с тревожным сообщением

В личном блоге Лера Кудрявцева сообщила о том, что активная работа в преддверии новогодних праздников пагубно повлияла на ее здоровье.

Не секрет, что телеведущая уже много лет носит звание одной из самых востребованных и популярных представительниц своей профессии в нашей стране. Однако у подобного статуса есть и обратная сторона. Иногда Лера Кудрявцева вынуждена настолько много работать, что ее организм попросту не выдерживает нагрузку.

Звезда телевидения не скрывает, что обожает свое дело и отдает ему всю себя. Вероятно, именно поэтому зрители всегда с нетерпением ждут каждый выпуск с участием ведущей и ее выходы в свет. Не могут налюбоваться блондинкой фанаты и на "Песне года", которую она ведет вместе с Сергеем Лазаревым последние 17 лет.

На днях на столичной арене "Мегаспорт" состоялся ежегодный и любимый многими россиянами музыкальный фестиваль. На протяжении всего мероприятия Лера Кудрявцева активно работала и даже пела на сцене. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергей Лазарев оценил ее музыкальный талант. Очевидно, подобная нагрузка редко проходит бесследно. К сожалению, печальных последствий не удалось избежать и телеведущей.

Накануне блондинка вышла на связь в социальных сетях с тревожным сообщением. Звезда оповестила подписчиков, что слегла с температурой после "Песни года". В доказательство ведущая сфотографировала градусник, который показал отметку 38,5.

"Организм сказал – отдохни", – подписала кадр Кудрявцева.

Судя по всему, знаменитость не сомневается, что ее недомогание связано с плотным рабочим графиком. Остается только надеяться, что теперь Лера Кудрявцева сможет перевести дух и восстановиться.



