Народ разинул рты: Долина вышла в люди в необычном виде

Лариса Долина опубликовала в социальных сетях снимок, сделанный во время одного из последних выходов в свет. На фото знаменитость предстала в оригинальном наряде.

Не так давно исполнительница хита "Льдинка" отметила творческий юбилей – 50 лет на сцене. Несмотря на то, что артистка строит карьеру и выступает уже полвека, своей востребованности она не теряет. Более того, годы активной работы практически не отразились на внешности звезды. Лариса Долина по-прежнему выглядит прекрасно и продолжает удивлять публику роскошными выходами в свет.

В последнее время певица часто выбирает для себя экстравагантные образы, в которых раньше ее с трудом можно было представить. Некоторые критикуют новый стиль знаменитости, считая его чересчур молодежным для ее возраста. Однако звезда к злым языкам не прислушивается и одевается так, как ее душе угодно.

Накануне Лариса Долина похвасталась в блоге очередным ярким нарядом, который выгуляла на одном из мероприятий. На этот раз артистка вышла в люди в довольно необычном виде. Звезда появилась перед камерой то ли в классическом костюме, то ли в вечернем платье.

"Продолжаются главные новогодние съемки! Каждый день! И это чудесно!" – сообщила поклонникам Долина

Облачись исполнительница в наряд попроще, пользователи, наверняка, разделили бы ее радость от предновогодней суеты. Однако многих куда больше заинтересовал внешний вид знаменитости. Глядя на такое необычное сочетание стилей, народ разинул рты. Кого-то новый образ Ларисы Долиной приятно удивил и привел в восторг. А другим показалось, что в таком наряде она выглядит не лучшим образом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лариса Долина может стать легендой при одном условии.