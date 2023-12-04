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Народ разинул рты: Долина вышла в люди в необычном виде

Народ разинул рты: Долина вышла в люди в необычном виде
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Лариса Долина опубликовала в социальных сетях снимок, сделанный во время одного из последних выходов в свет. На фото знаменитость предстала в оригинальном наряде.

Не так давно исполнительница хита "Льдинка" отметила творческий юбилей – 50 лет на сцене. Несмотря на то, что артистка строит карьеру и выступает уже полвека, своей востребованности она не теряет. Более того, годы активной работы практически не отразились на внешности звезды. Лариса Долина по-прежнему выглядит прекрасно и продолжает удивлять публику роскошными выходами в свет.

В последнее время певица часто выбирает для себя экстравагантные образы, в которых раньше ее с трудом можно было представить. Некоторые критикуют новый стиль знаменитости, считая его чересчур молодежным для ее возраста. Однако звезда к злым языкам не прислушивается и одевается так, как ее душе угодно.


Накануне Лариса Долина похвасталась в блоге очередным ярким нарядом, который выгуляла на одном из мероприятий. На этот раз артистка вышла в люди в довольно необычном виде. Звезда появилась перед камерой то ли в классическом костюме, то ли в вечернем платье.

"Продолжаются главные новогодние съемки! Каждый день! И это чудесно!" – сообщила поклонникам Долина

Облачись исполнительница в наряд попроще, пользователи, наверняка, разделили бы ее радость от предновогодней суеты. Однако многих куда больше заинтересовал внешний вид знаменитости. Глядя на такое необычное сочетание стилей, народ разинул рты. Кого-то новый образ Ларисы Долиной приятно удивил и привел в восторг. А другим показалось, что в таком наряде она выглядит не лучшим образом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лариса Долина может стать легендой при одном условии.

Фото: соцсети/@larisa.dolina.official

4 декабря 2023, 12:22
Лариса Долина. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Юрий Феклистов
Фото: пресс-служба
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