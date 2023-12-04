Заменит Басту: обнародовано имя нового наставника шоу "Голос"

Стало известно, кто займет красное кресло в новом сезоне музыкальной программы. Место Басты среди наставников досталось популярной исполнительнице.

Вокальное шоу талантов "Голос" выходит на российские экраны уже более 10 лет. За это время проект, его участники и несравненные наставники успели сильно полюбиться зрителям. Совсем скоро, в 2024 году, стартует 12-й сезон музыкальной программы. Однако вернется передача в эфир в обновленном составе.

Накануне пресс-служба Первого канала опубликовала список наставников, которые буду сопровождать участников шоу в следующем году. Как известно, красное кресло покинула звезда прошлых сезонов – известный певец Баста. Но, к счастью, поводов печалиться у зрителей нет. Ведь музыканта заменит не менее популярная и любимая слушателями артистка.

В сообщении пресс-службы канала было обнародовано имя нового наставника шоу "Голос". Как выяснилось, в 12-м сезоне к Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву присоединится певица Юлия Зиверт. В сообщении сказано, что зрители увидят исполнительницу в красном кресле впервые за всю историю проекта.

Впрочем, звезду такая ответственность, судя по всему, совершенно не пугает. Более того, Zivert с нетерпением ждет встречи с будущими подопечными и поклонниками программы. Певица заверила, что готова полностью отдаваться шоу и привнести в него экспериментальное звучание.

"Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно", – процитировал Zivert Первый канал.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Баста попал в ДТП после концерта.