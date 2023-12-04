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Понедельник 4 декабря

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"Хотел уйти поскорее": вскрылась правда о последних днях жизни Леонида Куравлева

"Хотел уйти поскорее": вскрылась правда о последних днях жизни Леонида Куравлева
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Великолепного актера не стало в начале 2022 года. С последними днями Леонида Куравлева связано много недопониманий. Накануне стало известно, что мужчина чувствовал перед уходом в лучший мир.

Золотой фонд отечественного кинематографа осиротел, когда из жизни ушел Леонид Куравлев. его великолепные роли не оставляли зрителей равнодушными. Жизнерадостный на экранах он был замкнутым с коллегами и друзьями. Осчастливить его могло лишь общество супруги Нины Васильевны. Когда ее не стало, в жизни актера наступила беспросветная темнота. Об этом пишет "Пятый канал".

Со своей будущей женой Леонид Куравлев познакомился еще в подростковом возрасте Молодому Лене было 16, а Ниночке 13. Юноша познакомился с девушкой на катке и почти сразу понял – это любовь всей его жизни. Так и случилось, вместе в официальном браке супруги пробыли 52 года. Скончалась женщина раньше. Ей было 72. После ухода любимой Ниночки Леонид Вячеславович погас. Его больше не интересовало ни кино, ни происходящее вокруг.

За несколько месяцев до ухода в лучший мир, советский актер заболел коронавирусной инфекцией. Пожилой мужчина не хотел быть обузой для сына и дочери. Об этом рассказала подруга семьи Светлана Дружинина. Она раскрыла правду о последних днях Леонида Куравлева.

"Он хотел поскорее уйти к Нине. Говорил: "И не мешайте мне, прошу!", — поделилась режиссер.

Из-за нежелания обременять родных, Леонид Куравлев принял решение отправиться в дом престарелых. В стенах учреждения его не стало. Из жизни знаменитый актер ушел в возрасте 85 лет. В памяти поклонников он навсегда останется светлым, улыбчивым юношей. Трудно выбрать самую яркую роль. Фильмография мужчины насчитывает десятки лент. Это и "Вий", и "Иван Васильевич меняет профессию", и "Афоня".

4 декабря 2023, 08:26
Леонид Куравлев. Фото: ©Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал• Требует проверки

Фоторепортаж

Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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