Снова в путь: Пугачева с семьей опять пакуют чемоданы

Примадонна отечественной эстрады никак не может определиться с местом жительства. Семья советской певицы курсирует по миру. Они уже успели пожить в Латвии, Израиле и даже на Кипре. Куда отправится звездная семья на этот раз?

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми в ближайшее время может покинуть территорию Кипра. Сейчас семья живет там, уехав из Израиля. До этого звезды пытались устроиться в Латвии, пишет телеканал "360".

Супруг немолодой певицы заявил, что Алла Пугачева в скором времени вместе с подругами примет участие в некой лондонской вечеринки. Из этого, как сообщает "Царьград", были сделаны выводы о переезде семьи в Великобританию. Сама исполнительница хита "Миллион алых роз" информацию о возможном переезде не комментирует.

Рыжеволосая Примадонна отечественной сцены за последние несколько лет редко приезжает на родину. Весной она появилась, чтобы проводить в последний путь лучшего друга Валентина Юдашкина. Осенью же прибыла для решения административных вопросов. Каждый визит сопровождается невероятным общественным резонансом. Среди поклонников есть те, кто поддерживает решение певицы покинуть Россию, но достаточно и критикующих.

Почти вся семья Аллы Пугачевой разъехалась. Дочь Кристина Орбакайте вместе с очередным мужем и младшей дочерью живут в США. Внук Никита Пресняков также предпочел покинуть родину бабушки. Бывший муж Примадонны с большой теплотой вспоминает времена, когда они были вместе.

Накануне Филипп Киркоров рассказал об отношениях с матерью Пугачевой. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", Зинаида Архиповна обожала глазастого ухажера дочери. Пожилой женщины, к сожалению, не стало в 1986 году еще до момента официального бракосочетания Киркорова и Пугачевой.