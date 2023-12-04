Вспышки детской пневмонии фиксируются по всему миру

Бондарчук показала лицо 9-месячного сына Тесты Олешко о привлекательных женщинах Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Понедельник 4 декабря

07:28Снова в путь: Пугачева с семьей опять пакуют чемоданы 05:26Вспышки детской пневмонии фиксируются по всему миру 04:50Леус: снегопад в Москве побил рекорд 1980 года 04:20Отправила мать в больницу: Боня объяснила мотивы странного поступка 02:53На правду не обижаются: Лазарев оценил талант запевшей Кудрявцевой 01:55Вовсе не удивительно: "Фабрика" высказалась о хите Кати Лель 01:22Назван способ минимизировать риск развития ранней деменции 00:58Четыре правила для любителей фастфуда: как есть и не вредить здоровью 00:48"Фигней заниматься": Иванов из "Рондо" уговаривает SHAMANа забыть о рукоблудии по утрам 00:00Первые кадры встречи: появление Пугачевой в Питере оказалось подарком Киркорову 18:51"Я – подкаблучник": Буйнов рассказал о самой желанной женщине в его жизни 17:4593-летний Краско объявил о желании жениться на молодой сиделке 17:11Как перестать упускать возможности: психологические практики принятия решений 15:5278-летний Юрий Антонов заговорил о личном: Секс у меня каждый день 14:39Как улучшить концентрацию и справиться с прокрастинацией: рассказывает эксперт 13:41Баста попал в ДТП после концерта: подробности 11:35Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали 11:33Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга 02:42 Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика 19:06Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности 18:09Как управлять своим внутренним состоянием и достичь душевного равновесия? 17:27Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечает психолог Литвинцева 17:16Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства 15:59Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы 14:27Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день 13:1587-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 11:42Мать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены 09:43Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста 17:09Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Раков в декабре 2023 года 16:08Впервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 15:13Утяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей 13:33Красавец и копия мамы: каким растет непубличный 16-летний сын Певцова 12:43Чем для сына Чеховой могут обернуться поцелуи в губы с мамой: ответ психолога 11:28Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву 10:19Нумеролог Самедова назвала самые удачные даты в новом 2024 году 09:26Конструктор или учитель: Филипп Киркоров мог не стать певцом 08:41Большие перемены в Большом: руководство театра сменилось 08:00Сразу две выплаты в декабре получат российские пенсионеры 07:26Раннее старение и нетипичный кашель: россиян измучил постковидный синдром 06:16"Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+): ждать ли запрета популярного сериала 05:18В декабре у этого знака Зодиака исполнятся все желания: астролог Шимко сделал прогноз 03:50Вышла и упала: Успенская рассказала о самом необычном выступлении 02:19Раскрыт секрет поддержания здорового кишечника 01:54ТОП-5 продуктов для предотвращения развития ранней деменции 00:45Меня не зовут: Лариса Гузеева рассказала об отсутствии новых ролей 17:08Месяц станет ключевым для одного знака: астролог Шимко дал прогноз на декабрь 2023 16:41Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет" 15:36Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова 15:33Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении 13:56Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вспышки детской пневмонии фиксируются по всему миру

Вспышки детской пневмонии фиксируются по всему миру
398

У несовершеннолетних все чаще диагностируют микроплазменную пневмонию. Болезнь выявляют у жителей США, Китая, Франции и других стран.

Пневмония у детей развивается стремительно. В этом особая опасность заболевания. Родители могут упустить то время, когда маленькому пациенту еще можно помочь. Сейчас, как сообщает телеканал "360", по всему миру фиксируются случаи выявления микроплазменной пневмонии.

"Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о росте случаев выявления недуга у несовершеннолетних", – пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас специалисты не исключают, что мир находится на пороге новой эпидемии. Впереди сложный осенне-зимний период, в который часто фиксируется подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Пневмония у детей вызвана микроплазменной бактерией. К счастью, она купируется современными антибиотиками, напоминает RT.

Родителей просят не заниматься самостоятельным лечением ребенка. Важно своевременно обратиться к врачу за назначением адекватного лечения. Признаки пневмонии у ребенка:

  • Боль в грудине.
  • Затрудненность дыхания.
  • Сонливость и слабость.
  • Повышение температуры.
  • Кашель.

Специалист после полного обследования и изучения результатов анализов, вероятно, назначит лекарственные препараты. Помните, что категорически запрещается самостоятельно принимать решение о завершении приема антибиотиков. В противном случае может сформироваться устойчивость.

4 декабря 2023, 05:26
Болеющий ребенок. Фото: © Vladimir Melnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
CNN• Требует проверки

По теме

Слепота, глухота и пневмония: последствия кори угрожают жизни людей

Снова в путь: Пугачева с семьей опять пакуют чемоданы

Снова в путь: Пугачева с семьей опять пакуют чемоданы
Примадонна отечественной эстрады никак не может определиться с местом жительства. Семья советской певицы курсирует по миру. Они уже успели пожить в Латвии, Израиле и даже на Кипре. Куда отправится звездная семья на этот раз? Алла Пугачева вместе с мужем и детьми в ближайшее время может покинуть территорию Кипра.

Отправила мать в больницу: Боня объяснила мотивы странного поступка

Отправила мать в больницу: Боня объяснила мотивы странного поступка
Светская львица привела себя в порядок. Фотографии ее "лисьих глазок" разлетелись по сети. Сейчас Виктория Боня взялась за свою маму. Рассказываем, для чего женщину положили в больницу. Модель некоторое время назад предстала перед поклонниками в новом образе.

На правду не обижаются: Лазарев оценил талант запевшей Кудрявцевой

На правду не обижаются: Лазарев оценил талант запевшей Кудрявцевой
Экс-возлюбленные сейчас находятся в прекрасных отношениях. Неожиданно для многих Лера запела. Сергей Лазарев дал оценку музыкальному таланту ведущей. Минувшая "Песня года 2023" стала местом сюрпризов.

Вовсе не удивительно: "Фабрика" высказалась о хите Кати Лель

Вовсе не удивительно: "Фабрика" высказалась о хите Кати Лель
Сингл "Мой мармеладный" переживает второй пик популярности. Песня завирусилась среди западных слушателей благодаря социальным сетям. Певицы из группы "Фабрика" объяснили. почему так произошло. Больше двадцати лет группа "Фабрика" радует поклонников проверенными хитами.

"Фигней заниматься": Иванов из "Рондо" уговаривает SHAMANа забыть о рукоблудии по утрам

"Фигней заниматься": Иванов из "Рондо" уговаривает SHAMANа забыть о рукоблудии по утрам
Shaman сегодня – певец №1 в стране. Его патриотические песни пришлись по душе людям, и теперь без него не обходится ни один сборный концерт. Еще накануне молодой исполнитель выступал в Москве не "Песне года", а уже на следующий день пел на премии "Звезды "Дорожного радио" в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Правда,Александр Иванов отнесся к участию SHAMAN в одном с ним концерте весьма скептически.

Выбор читателей

02/12СбтАгата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы 02/12Сбт87-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 03/12Вск78-летний Юрий Антонов заговорил о личном: Секс у меня каждый день 02/12СбтМать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены 03/12Вск Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика 02/12СбтТатьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности