Отправила мать в больницу: Боня объяснила мотивы странного поступка

Светская львица привела себя в порядок. Фотографии ее "лисьих глазок" разлетелись по сети. Сейчас Виктория Боня взялась за свою маму. Рассказываем, для чего женщину положили в больницу.

Модель некоторое время назад предстала перед поклонниками в новом образе. Обновленный образ ей помог создать пластический хирург. 44-летняя женщина не стала скрывать факт обращения к специалистам. После собственного преображения Виктория Боня взялась за внешность своей матери. Об этом пишет "Пятый канал".

Галина Ивановна прилетела к знаменитой дочери в Дубай. Немолодая женщина почувствовала себя плохо. Об этом Виктория Боня сообщила подписчикам на своей странице в социальной сети.

"Мамуля у меня прям слегла сегодня. Или от стресса или от перелетов. Не знаю", — пояснила звезда.

Родительнице предстоит пройти обследование перед операцией. Звезда отправила мать в больницу. Врачи установили, что в организме немолодой женщины слишком высокий уровень сахара и лишний вес. Галине Ивановне предстоит в кратчайшие сроки сбросить до 20 килограммов. Для этого придется пройти курс уколов, снижающих вес. Виктория Боня объяснила мотивы своего странного, как посчитали подписчики, поступка. Оказалось, что она намерена направить мать на СМАС-лифтинг для возвращения упругости и красоты лица.

Напомним, Виктория Боня стала известной после участия в телешоу "Дом-2". Модель не смогла построить любовь, но стала получать интересные рабочие предложения. Она успела попробовать себя в качестве ведущей. Снималась в клипах и экстремальных шоу. Принимала участие в создании фильмов в качестве актрисы. С 2010 года находилась в отношениях с наследником богатого ирландского промышленника.

До свадьбы дело не дошло, но в 2012 у пары родилась дочь, а через 5 лет сожители разошлись. Сейчас Виктория Боня постоянно не живет в России, приезжая на родину лишь для участия в съемках.