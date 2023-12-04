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На правду не обижаются: Лазарев оценил талант запевшей Кудрявцевой

На правду не обижаются: Лазарев оценил талант запевшей Кудрявцевой
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Экс-возлюбленные сейчас находятся в прекрасных отношениях. Неожиданно для многих Лера запела. Сергей Лазарев дал оценку музыкальному таланту ведущей.

Минувшая "Песня года 2023" стала местом сюрпризов. Один из них зрителям преподнесла Лера Кудрявцева. Вместе с Катей Гордон она исполнила песню "дамы за 30". Женщины произвели фурор, пишет Клео.ру.

Потенциальный хит понравился не всем. Сергей Лазарев и вовсе сравнял вокальные данные Леры Кудрявцевой и Ольги Бузовой. Экс-возлюбленная певца заявила, что никогда не простит ему подобных слов. При этом 52-летняя женщина рассмеялась.

"На правду не обижаются, Лерочка", – резюмировал бывший участник дуэта "Смэш".

Небольшая перепалка не стала поводом для конфликта. Ведущие продолжили шутить, делая едкие замечания в адрес друг друга. Отметим, что их тандем весьма востребован. Они представляют артистов перед выходом на сцену не только на традиционной "Песне года", но и во время других сборных концертов.

Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев состояли в романтических отношениях четыре года. Пару не пугала большая разница в возрасте. К слову, женщина и сейчас в свои 52 выглядит прекрасно. Поклонники были раздосадованы информацией о крушении союза. Через год женщина вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Лазарев же по-прежнему холост. Сейчас он больше времени уделяет своим детям и карьере.

Отметим, что Ольга Бузова также выступила на сцене в этот вечер. она исполнила песню "Верни". 37-летняя женщина смогла добиться успеха и получила во время церемонии заслуженную награду. Сбывшаяся мечта заставила артистку расплакаться. Она заверила, что не намерена останавливаться на достигнутом.

4 декабря 2023, 02:53
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Фото: © Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
The Voice Mag✓ Надежный источник

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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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