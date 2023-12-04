Вовсе не удивительно: "Фабрика" высказалась о хите Кати Лель

Сингл "Мой мармеладный" переживает второй пик популярности. Песня завирусилась среди западных слушателей благодаря социальным сетям. Певицы из группы "Фабрика" объяснили. почему так произошло.

Больше двадцати лет группа "Фабрика" радует поклонников проверенными хитами. Новые песни редко "заходят" поклонникам. Девушки уверены, любимые синглы могут вновь и вновь возвращать слушателей в приятные воспоминания и создавать желаемую атмосферу. Певицы из женского коллектива рассказали изданию "Страсти", почему вновь стала популярной песня их коллеги Кати Лель.

Отметим, что сингл неожиданно для многих стал любимым в зарубежных социальных сетях. Песня даже вошла в "50 вирусных трендов", несмотря на солидный возраст. Катя Лель исполнила ее больше двадцати лет назад.

"Как и у нас, песни заходят с первых нот. Это настоящие хиты. И это сила хита. Вовсе не удивительно, что хит на гребне волны", — высказались артистки из группы "Фабрика".

Сама исполнительница популярного музыкального трека ранее рассказывала о большом количестве предложений, поступающих от зарубежных лейблов. Катя Лель не хочет сотрудничать с ними, отвергая любые контракты.

Девушки из группы "Фабрика" не исключают, что в скором времени их песни повторят успех "Моего мармеладного". Напомним. коллектив организован из участниц первого состава шоу "Фабрика звезд" еще в 2002 году. За это время поменялось многое. Приходили и уходили участницы, менялись наряды и поклонники. Постоянными остались лишь песни. Среди самых популярных: "Про любовь", "Девушки фабричные", "Лелик", "Не виноватая я" и "Я тебя зацелую". Из первоначального состава осталась только Ирина Тонева. Остальные девушки после замужества предпочитали семью музыкальной карьере и бесконечным гастролям по российским регионам.