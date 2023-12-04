Вовсе не удивительно: "Фабрика" высказалась о хите Кати Лель

Больше двадцати лет группа "Фабрика" радует поклонников проверенными хитами. Новые песни редко "заходят" поклонникам. Девушки уверены, любимые синглы могут вновь и вновь возвращать слушателей в приятные воспоминания и создавать желаемую атмосферу. Певицы из женского коллектива рассказали изданию "Страсти", почему вновь стала популярной песня их коллеги Кати Лель.
Отметим, что сингл неожиданно для многих стал любимым в зарубежных социальных сетях. Песня даже вошла в "50 вирусных трендов", несмотря на солидный возраст. Катя Лель исполнила ее больше двадцати лет назад.
"Как и у нас, песни заходят с первых нот. Это настоящие хиты. И это сила хита. Вовсе не удивительно, что хит на гребне волны", — высказались артистки из группы "Фабрика".
Сама исполнительница популярного музыкального трека ранее рассказывала о большом количестве предложений, поступающих от зарубежных лейблов. Катя Лель не хочет сотрудничать с ними, отвергая любые контракты.
Девушки из группы "Фабрика" не исключают, что в скором времени их песни повторят успех "Моего мармеладного". Напомним. коллектив организован из участниц первого состава шоу "Фабрика звезд" еще в 2002 году. За это время поменялось многое. Приходили и уходили участницы, менялись наряды и поклонники. Постоянными остались лишь песни. Среди самых популярных: "Про любовь", "Девушки фабричные", "Лелик", "Не виноватая я" и "Я тебя зацелую". Из первоначального состава осталась только Ирина Тонева. Остальные девушки после замужества предпочитали семью музыкальной карьере и бесконечным гастролям по российским регионам.