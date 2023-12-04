Shaman сегодня – певец №1 в стране. Его патриотические песни пришлись по душе людям, и теперь без него не обходится ни один сборный концерт. Еще накануне молодой исполнитель выступал в Москве не "Песне года", а уже на следующий день пел на премии "Звезды "Дорожного радио" в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

Правда,Александр Иванов отнесся к участию SHAMAN в одном с ним концерте весьма скептически. "Я не слышал, кто такой этот SHAMAN, поскольку телевизора у нас нет, с радио тоже беда, – честно признается 62-летний лидер группы "Рондо". – Он с Якутии или из Магадана? (из Новомосковска Тульской области – Прим. ред.). Шаманит, наверное, или с бубном выступает?"

В любом случае, Александр Иванов желает Ярославу Дронову, как на самом деле зовут певца, только удачи и уверенности по жизни.. А заодно, основываясь на богатом личном опыте, советует забыть об излишнем рукоблудии по утрам.

"Главное, пусть немного др**** (цензура, занимается самоудовлетворением – Прим. ред.) в ванной, – пожелал молодому певцу матерый эстрадный ветеран. – Потому что, когда молодые люди маст****(цензура, занимается самоудовлетворением – Прим. ред.), они часто переходят грань".

Как говорят врачи, зрелые мужчины ощущают возбуждение несколько раз в день, однако гонять шкурку с такой же периодичностью может быть опасно для здоровья. Оптимальным считается игра на кожаной флейте не чаще четырех раз в неделю.

"SHAMANу важно обратиться к серьезным драматическим деятелям, чтобы уметь смотреть вглубь песни, чтобы было внутри ее больше переживаний, – пояснил мудрый Иванов. – А не так, что встал утром, и начинает этой фигней (самоудовлетворением – Прим. ред.) заниматься в ванной комнате. Не надо этого, пусть парень будет поскромнее"