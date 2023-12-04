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Понедельник 4 декабря

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Первые кадры встречи: появление Пугачевой в Питере оказалось подарком Киркорову

Первые кадры встречи: появление Пугачевой в Питере оказалось подарком Киркорову
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В Петербурге вручили традиционную премию "Звезды "Дорожного радио". Филипп Киркоров подарил зрителям Ледового двора премьеру дуэта с Жасмин "Личное тело" и два своих старых хита – "Единственная моя" и "Дива". Которые пел вживую! А за кулисами его самого ждал настоящий новогодний подарок.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года. А когда 7 октября этого года Израиль подвергся ракетному удару со стороны Палестины, Пугачева с пятым мужем улетела на Кипр, где у них тоже есть недвижимость и гражданство.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Каково же было удивление Филиппа Киркорова, когда он увидел Аллу Пугачеву за кулисами Ледового дворца в Петербурге! "Те же волосы, те же ноги и руки!" – ахнул Король российской эстрады. Первые кадры их встречи, сделанные "Утро.ру", умиляют и поражают.

Эта Пугачева – роскошная кукла, сделанные мастером-самоучкой Владимиром Емельяненко. В придуманном модельером Любовью Аксеновой знаменитом черно-розовом платье-размахайке, в котором певица выступала в Сопоте в 1978 году, кукла поражает точностью и ювелирностью исполнения. Настоящее произведение искусства!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Боже, как похожа! – ахал потрясенный Киркоров! – Уже одна Примадонна живет у меня дома – я недавно купил картину на аукционе. Теперь будет еще одна!"

56-летний Филипп радовался, как ребенок. Мастеру он тут же сделал заказ на целую партию новых кукол: "Я хочу Майкла Джексона, Мадонну, Шер и "ABBA". Стоит заметить, что каждая такая кукла ручной работы делается около трех месяцев, а стоит около 100 тысяч рублей.

4 декабря 2023, 00:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

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