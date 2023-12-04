Суровые, но справедливые: кто из знаменитостей воспитывает детей в строгости

Среди российских звезд есть как мягкие родители, закрывающие глаза на любые шалости отпрысков, так и те, кто убежден, что детей следует держать в ежовых рукавицах. "Дни.ру" составили список знаменитостей, которые относятся к числу суровых, но справедливых мам и отцов.

Филипп Киркоров

Поп-король российской сцены не скрывает, что предпочитает воспитывать своих детей в строгости. Певец тщательно контролирует загруженный график наследников и следит, чтобы они везде успевали. А за проступки Алла-Виктория и Мартин могут даже получить наказание от звездного отца.

Впрочем, намного больше, чем ругать, Филипп Киркоров любит баловать дочь и сына. Артист часто устраивает детям пышные праздники и дарит им роскошные подарки.

Яна Рудковская

Помимо поп-короля, строгим родителем часто называют супругу Евгения Плющенко. Впрочем, продюсер и сама не скрывает, что требовательна к своим детям.

Многие не одобряют методы воспитания Яны Рудковской, ведь ее наследники чуть ли не с пеленок тренируются и принимают участие в ледовых шоу отца. Но что бы ни говорили злые языки, сыновья у блондинки растут замечательными. Очевидно, когда-нибудь мальчики станут завидными женихами, а недоброжелателям только и останется, что завидовать и кусать локти.

Оксана Акиньшина

Знаменитая актриса тоже не входит в число тех, кто бесконечно балует своих наследников и спускает им с рук все выходки. Оксана Акиньшина признавалась, что старается приучать детей к дисциплине с раннего возраста, но не через жестокость, а благодаря умению договариваться. Поэтому в семье звезды, по ее словам, нет нужды в строгих правилах и запретах.

Алена Водонаева

Во время своего пребывания на шоу "Дом-2" брюнетка то и дело скандалила и выясняла отношения с другими участника телестройки. Может показаться, что Алена Водонаева и в обычной жизни такая же взбалмошная. Однако в вопросах воспитания единственного сына звезда проявляет невероятную выдержку.

Модель признавалась, что мечтает сделать из наследника настоящего мужчину, поэтому растит его в строгости. Знаменитая мама тщательно следит за увлечениями сына, контролирует его расписание и делает все, чтобы он не набрался вредных привычек от сверстников.

Мария Кожевникова

Не секрет, что известная актриса может похвастаться большой и образцовой семьей. Вместе с мужем Мария Кожевникова воспитывает четверых сыновей. Неудивительно, что в таких обстоятельствах звезда не позволяет себе слишком часто проявлять мягкость.

По признанию артистки, с наследниками она устанавливает собственные правила, чтобы не разбаловать их и не допустить манипуляций. Судя по всему, этот подход работает, ведь дети у знаменитости растут настоящими умницами.