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Суббота 30 декабря

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Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов

Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов
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Яна Поплавская высказала свое мнение о тех, кто посетил скандальное мероприятии Насти Ивлеевой.

Прошедшая несколько дней назад вечеринка в клубе "Мутабор" наделала много шума. "Почти голое" мероприятие блогера Насти Ивлеевой посетили многие звезды шоу-бизнеса, но некоторые из них потом очень пожалели об этом.

Яну Поплавскую впечатлило не только то, что Настя Ивлеева организовала такую откровенную вечеринку, но и то, что делали звезды после этого события. В частности, Яна прокомментировала публикацию Ксении Собчак. Она считает, что Ксения публично высказывается на тему произошедшего только из-за уверенности в своей безопасности. В противном случае, она бы промолчала после скандала.

"Вся эта тусовка оказалась жалким сборищем, плачущим на камеру и вымаливающим прощения", – прокомментировала поведение звезд Яна Поплавская.

Актриса добавила, что ей смешно видеть извиняющихся артистов, которые сейчас бегают по адвокатам в поисках поддержки. По ее мнению, Ивлееву необходимо проучить за неподобающее поведение.

Поплавская предположила, что Настя Ивлеева за счет присутствия Собчак на своем мероприятии хотела защитить себя от негативных последствий, но это не сработало.

Напомним, что вечеринка Насти Ивлеевой вызвала огромный резонанс в обществе. Дресс-код праздника – "почти голые" – гости поняли по-разному, и Роскомнадзор начал проверять видео и фото после вечеринки. Среди гостей были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита. Многие звезды шоу-бизнеса записали видеообращения, где объяснили, как попали на скандальное событие.

30 декабря 2023, 13:00
Яна Поплавская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Как менялась Яна Поплавская

Яна Поплавская сыграла в фильме "Васса" дочь Инны Чуриковой, исполнившей главную роль.
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В фильме "Примите телеграмму в долг" Поплавская исполнила роль Сашеньки. Весьма познавательная картина для детей, повествующая о добре и зле, о хорошем и плохом.
В "Переходном возрасте" Яна Поплавская предстала в образе непоседливой, задиристой девочки-подростка, тоскующей без матери.
В фильме о трех бывших одноклассниках, когда-то игравших в школьном ВИА "Громозека", Яна Поплавская выступила в роли аптекарши.
Брак Поплавской с режиссером Гинзбургом распался на съемочной площадке сериала "Жизнь и приключения Мишки Япончика".
Криминальный многосерийный фильм "Ледников" - детище режиссера Олега Фомина, в котором Яна Поплавская снялась в качестве жены владельца консалтинговой конторы Влада Купки.
Яна Поплавская с молодым избранником - журналистом Евгением Яковлевым.
Актриса с бывшим мужем Сергеем Гинзбургом и младшим сыном Никитой.

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