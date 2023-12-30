Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской

За несколько дней до 49-летия продюсер Яна Рудковская раскрыла секрет стройности и сохранения молодости.

Яна Рудковская выглядит значительно моложе своих лет, поэтому к ней постоянно обращаются за советами женщины, стремящиеся сохранить свою красоту. В недавней беседе с прессой продюсер раскрыла секрет молодости и подтянутой фигуры. Правда, ничего сверхъестественного супруга Евгения Плющенко не сказала.

По словам Яны Рудковской, она красива и стройна благодаря работе. Мол, счастье женщины заключается в труде. При этом продюсер признает, что выглядела бы еще лучше, если бы не работа. Без нее 48-летняя блондинка могла бы гораздо больше времени уделять себе.

Конечно, дело не только в работе. Несколько лет назад Яна Рудковская призналась, что поддерживать стройность, данную ей от природа, помогает фитнес-тренер. Продюсер регулярно занимается с экспертом дома. Она очень хочет носить свои наряды как можно дольше, поэтому несколько раз в неделю уделяет время физическим тренировкам.

Ранее Яна Рудковская перечислила лучших музыкальных исполнителей. По словам продюсера, в уходящем году отличился Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Также супруга Евгения Плющенко отметила труды Анны Асти. Подробнее об этом писали "Дни.ру".