Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Суббота 30 декабря

11:01Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 08:20Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле 04:07Здоровое питание без стресса: практическое руководство 01:08Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок 21:38Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 20:42Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 20:04Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога 18:57"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 17:06Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана" 13:50Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке 12:45В Крокусе прошла премьера масштабного новогоднего шоу "Елка телеканала Карусель" 12:06Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини 11:21"Жалко смотреть": экс-муж Бородиной высказался об оскандалившихся звездах 09:13ВОЗ: в мире зафиксирована новая вспышка опасной инфекции 08:38Повысят или понизят: что будет с тарифами на связь в 2024 году 08:02Стоматолог рассказал о приятном способе сохранения здоровой улыбки 07:07Новое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки 06:01Три условия сохранения красивой фигуры во время новогодних праздников 05:30Живем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста 04:50Лучше отказаться: названо самое калорийное новогоднее блюдо 03:37Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова 01:38Определен необычный способ навсегда избавиться от курения 21:37Азия или Европа: Муцениеце нацелилась на зарубежный кинематограф 18:44Валерия рассказала о своем питании на новогодних каникулах 15:46Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана" 14:26Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию 13:27Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов 13:01AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном 12:08Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу 11:12От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года 10:53Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты 10:21Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора 09:16Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой 08:47Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии 08:26Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой 07:26Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни" 06:26SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь 05:46Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе 03:54Сразу кладите трубку: четыре любимые фразы мошенников 03:18Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок 02:23Раскрыты причины резкого подорожания интернета в 2024 году 02:03Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России 16:01Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей 15:22За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети 13:57Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки 12:5019-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной 11:44Собчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки 08:44Озвучены два условия для снижения цен на автомобили 08:23Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы 07:20Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской

Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской
279

За несколько дней до 49-летия продюсер Яна Рудковская раскрыла секрет стройности и сохранения молодости.

Яна Рудковская выглядит значительно моложе своих лет, поэтому к ней постоянно обращаются за советами женщины, стремящиеся сохранить свою красоту. В недавней беседе с прессой продюсер раскрыла секрет молодости и подтянутой фигуры. Правда, ничего сверхъестественного супруга Евгения Плющенко не сказала.

По словам Яны Рудковской, она красива и стройна благодаря работе. Мол, счастье женщины заключается в труде. При этом продюсер признает, что выглядела бы еще лучше, если бы не работа. Без нее 48-летняя блондинка могла бы гораздо больше времени уделять себе.

Конечно, дело не только в работе. Несколько лет назад Яна Рудковская призналась, что поддерживать стройность, данную ей от природа, помогает фитнес-тренер. Продюсер регулярно занимается с экспертом дома. Она очень хочет носить свои наряды как можно дольше, поэтому несколько раз в неделю уделяет время физическим тренировкам.

Ранее Яна Рудковская перечислила лучших музыкальных исполнителей. По словам продюсера, в уходящем году отличился Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN. Также супруга Евгения Плющенко отметила труды Анны Асти. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

30 декабря 2023, 11:01
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Джоли, Билан и Лолита: кто из звезд шоу-бизнеса одолел депрессию

По теме

Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына

Состояние госпитализированного Билана изменилось: Рудковская раскрыла подробности
Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи

Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи
Иван Ургант записал ролик, в котором сделал важное объявление. Актер призвал россиян не оставаться равнодушными. Единственный сын Андрея Урганта не один год считался одним из самых востребованных российских ведущих.

Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда

Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда
Стало известно, какое наказание Настя Ивлеева понесла за проведение, мягко говоря, странного мероприятия. Больше недели прошло после того, как Сеть заполонили кадры с вечеринки, организованной телеведущей и блогершей Настей Ивлеевой.

"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника

"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника
Известное шоу "Модный приговор" траслировалось в телеэфире Первого канала с 2007 года. Однако в начале 2022-го стильная передача о перевоплощениях исчезла из сетки вещания. В самом начале 2024 года преданные зрители вновь смогут увидеть свою любимую передачу.

Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана"

Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана"
Филипп Киркоров столкнулся с последствиями своего появления на звездной закрытой вечеринке. Скандал вокруг нашумевшей тусовки с дресс-кодом "почти голый" продолжает набирать обороты.

Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке

Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке
Александр Петров и его новоиспеченная супруга вовсю готовятся в Новому году. Избранница артиста показала в социальных сетях нарядную елочку. Последние несколько месяцев поклонники активно следят не столько за творчеством актера, сколько за происходящим в его личной жизни.

Выбор читателей

28/12ЧтвКудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов 28/12ЧтвДома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию 29/12ПтнИвлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 29/12ПтнНовое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки 28/12ЧтвКостомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана" 29/12Птн"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника