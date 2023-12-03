Баста попал в ДТП после концерта: подробности

Исполнитель хита "Сансара" Баста угодил в аварию.

Накануне на Крестовском острове в Санкт-Петербурге случилось ДТП. Черный Maybach столкнулся с Kia возле "Газпром Арены" в 22:40. Как стало известно позже, пассажиром в первом автомобиле был музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста. Водитель забрал артиста после концерта, но из-за аварии, согласно предварительным данным, знаменитости пришлось добираться до пункта назначения на другом автомобиле. Госпитализация, к счастью, никому не понадобилась.

Также известно, что за рулем Kia находился 28-летний курьер родом из Таджикистана. Кто виноват в аварии, неясно. СМИ сообщают, что в настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего.

Кстати, на концерт Басты на "Газпром Арене" пришли порядка 65 тысяч человек. Музыкант впервые собрал столько людей на свое шоу в Северной столице. Артист исполнил для поклонников полюбившиеся композиции – в частности, "Акробаты разбитых надежд", "Каменные цветы", "Моя игра".

Ранее в райдере Басты нашли один удивительный пункт. Помимо требований о комфортной поездке и приемлемых условий проживания, в документе прописаны пожелания музыканта по еде... Подробнее об этом писали "Дни.ру".