Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали

Бондарчук показала лицо 9-месячного сына Тесты Олешко о привлекательных женщинах Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Воскресенье 3 декабря

14:39Как улучшить концентрацию и справиться с прокрастинацией: рассказывает эксперт 13:41Баста попал в ДТП после концерта: подробности 11:35Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали 11:33Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга 02:42 Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика 19:06Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности 18:09Как управлять своим внутренним состоянием и достичь душевного равновесия? 17:27Существует ли дружба между мужчиной и женщиной – отвечает психолог Литвинцева 17:16Конфликты в отношениях: как разрешать разногласия без вреда для партнерства 15:59Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы 14:27Йога для тех, у кого мало времени: эффективные методики на несколько минут в день 13:1587-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 11:42Мать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены 09:43Как создать комфортные отношения с окружающими: инструкция от специалиста 17:09Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Раков в декабре 2023 года 16:08Впервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 15:13Утяшева раскрыла неожиданный нюанс семейной жизни с Волей 13:33Красавец и копия мамы: каким растет непубличный 16-летний сын Певцова 12:43Чем для сына Чеховой могут обернуться поцелуи в губы с мамой: ответ психолога 11:28Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву 10:19Нумеролог Самедова назвала самые удачные даты в новом 2024 году 09:26Конструктор или учитель: Филипп Киркоров мог не стать певцом 08:41Большие перемены в Большом: руководство театра сменилось 08:00Сразу две выплаты в декабре получат российские пенсионеры 07:26Раннее старение и нетипичный кашель: россиян измучил постковидный синдром 06:16"Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+): ждать ли запрета популярного сериала 05:18В декабре у этого знака Зодиака исполнятся все желания: астролог Шимко сделал прогноз 03:50Вышла и упала: Успенская рассказала о самом необычном выступлении 02:19Раскрыт секрет поддержания здорового кишечника 01:54ТОП-5 продуктов для предотвращения развития ранней деменции 00:45Меня не зовут: Лариса Гузеева рассказала об отсутствии новых ролей 17:08Месяц станет ключевым для одного знака: астролог Шимко дал прогноз на декабрь 2023 16:41Успенская высказалась об успехах певца SHAMAN: "Пусть дорастет" 15:36Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова 15:33Скинула 13 кило: преобразившаяся Воробей рассказала о своем похудении 13:56Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники 13:51Певица Нюша подробно рассказала о воспитании детей 13:25Фигуре не навредит: рецепт диетического блюда для новогоднего стола от Волочковой 12:19Роскошная Седокова появилась на публике в смелом наряде 11:45Звездный астролог Глоба сделал прогноз на последний день осени 2023 10:49Ставшая мамой в 54 года Бондарчук перестала скрывать лицо сына 07:51Чуть-чуть не дожила до 100: ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова 07:23Три необычных способа предотвратить простуду зимой 07:06Безработица в стране снизилась до исторического минимума 06:48Мощный геошторм накроет Землю уже сегодня 06:08Полезнейший фрукт: почему хурма обязательно должна быть в рационе 05:34Черная метка "Сектора газа": трагичные судьбы участников группы 03:26Повышает давление: назван опасный фактор городской среды 03:05Назван неожиданный способ предотвратить развитие диабета 02:24Мужчины игнорируют их во время интима: несущественные женские недостатки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали

Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали
887

Филиппа Киркорова называют королем российской эстрады, Аллу Пугачеву – примадонной, Ирину Аллегрову – императрицей. Валерий Леонтьев же, у которого тоже немало заслуг в культуре и искусстве, подобный титул не получил. Почему так сложилось?

Филипп Киркоров на "Песне года" назвал причину отсутствия у Валерия Леонтьева эстрадного титула. По словам 56-летнего народного артиста, его коллега является довольно скромным человеком. "[Валерий Яковлевич] говорит, что, мол, все коллеги расхватали, и ему ничего не досталось", – объяснил исполнитель хита "Цвет настроения синий" женскому журналу "Клео.ру".

Кроме того, Филипп Киркоров подчеркнул, что поп-королем его стали называть люди, и лишь титул эстрадного Примадонна он себе присвоил после отъезда Аллы Пугачевой за границу. Примером же для народного артиста всегда являлся Валерий Леонтьев. Певец признался, что раньше брал пример с коллеги.

Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру

К слову, в последние годы Валерий Леонтьев не выступает. Он живет в США и, как писали СМИ, возвращаться в Россию не собирается. Но на днях появился слух о том, что артист якобы прилетел в Москву ради ремонта в квартире, но эта информация так и не получила подтверждения.


Ранее Филипп Киркоров рассказал, что мог стать не певцом, а учителем. Также артист напомнил свою основную специальность, страсть к которой питает по сей день. Слова народного артиста приводили "Дни.ру".

3 декабря 2023, 11:35
Филипп Киркоров. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

По теме

Чеботина рассекретила реальное окружение Киркорова

Денег хватает: Киркоров объяснил свой отказ работать в новогодние праздники
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

Баста попал в ДТП после концерта: подробности

Баста попал в ДТП после концерта: подробности
Исполнитель хита "Сансара" Баста угодил в аварию. Накануне на Крестовском острове в Санкт-Петербурге случилось ДТП.

Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика

Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика
Shaman с песней "Самый русский хит" в этом году открывал фестиваль "Песня года". И это право кажется заслуженным – в уходящем году он стал самым популярным, самым высокооплачиваемым и самым народным певцом. Даже спел в Кремле! За кулисами фестиваля певец появился в сопровождении охранников такого сурового вида, что кажется, в лесу увидишь – грибы отдашь.

Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности

Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности
В эфире шоу "Сегодня вечером" звезда театра и кино Татьяна Васильева подняла острую тему. Оказалось, что актриса посвящала время рискованным удовольствиям, когда была молодой. 76-летняя дива советского кинематографа проживает насыщенную жизнь, в которой переплетаются приключения, скандалы, нежные чувства и искренние слезы.

Как управлять своим внутренним состоянием и достичь душевного равновесия?

Как управлять своим внутренним состоянием и достичь душевного равновесия?
Психолог, автор метода "Энергодыхание" и сертифицированный преподаватель йоги Роман Карловский рассказал, где взять психологические ресурсы для достижения глобальных целей. Успешное достижение равновесия и гармонии внутри себя может показаться далекой целью, но на самом деле это вполне реально.

Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы

Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы
Популярная актриса Агата Муцениеце выложила в интервью детали личного характера. Павел Прилучный неспроста занимает целую главу в ее жизни. Страстный роман двух ярких звездочек российского кино начался в 2010 году и довольно быстро привел к свадьбе.

Выбор читателей

02/12СбтАгата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы 02/12Сбт87-летняя народная артистка РФ Дружинина поразила красотой на Первом канале 01/12ПтнВпервые вышла замуж? Заявлено о тайной свадьбе Пересильд 02/12СбтМать двоих детей Регина Тодоренко предала огласке семейные сцены 02/12СбтТатьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности 03/12Вск Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика