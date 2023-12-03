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Воскресенье 3 декабря

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Близкий к власти Shaman назвал точную дату нажатия кнопки из "ядерного" чемодана

Близкий к власти Shaman назвал точную дату нажатия кнопки из "ядерного" чемодана
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Shaman с песней "Самый русский хит" в этом году открывал фестиваль "Песня года". И это право кажется заслуженным – в уходящем году он стал самым популярным, самым высокооплачиваемым и самым народным певцом.

За кулисами фестиваля певец появился в сопровождении охранников такого сурового вида, что кажется, в лесу увидишь – грибы отдашь. Два мощных бородача с рациями сопровождали Ярослава Дронова, как в миру зовут исполнителя, но, главное, держали в руках чемоданчик, который очень напоминал тот, который охрана носит за главой государства.

У президента, напомним, в таком же кейсе находится устройство приведения в действие ядерного арсенала России. Считается, что в случае запуска баллистических ракет в сторону нашей державы владелец "ядерного чемоданчика" должен ввести известный только ему шифр на применение ядерного оружия. И тогда разблокируются ядерные ракеты для ответно-встречного удара...

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

У верховного главнокомандующего роль носильщиков играют адъютанты, одетые в форму офицера военно-морского флота. этих офицеров называют "операторами", а сами они являются сотрудниками Федеральной службы охраны.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

У близкого к власти певца Shamanа чемоданчик носят личные охранники. "А когда может быть нажата "ядерная" кнопка из этого "ядерного" чемоданчика?" – в шутку спросил певца корреспондент "Дни.ру". И артист назвал точную дату. "9-10 марта 2024 года в Москве и 20 марта в Санкт-Петербурге я устрою "атомный взрыв", – пообещал певец. – К Международному женскому дню будет специальная программа "Ты моя", а потом продолжится тур "Я русский" по городам России".

3 декабря 2023, 02:42
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Победа будет за нами: SHAMAN спел в освобожденных от нацистов Мариуполе и Луганске

Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская
Фото: пресс-служба / Татьяна Володовская

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