Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда

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Пятница 29 декабря

20:42Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 20:04Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога 18:57"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 17:06Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана" 13:50Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке 12:45В Крокусе прошла премьера масштабного новогоднего шоу "Елка телеканала Карусель" 12:06Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини 11:21"Жалко смотреть": экс-муж Бородиной высказался об оскандалившихся звездах 09:13ВОЗ: в мире зафиксирована новая вспышка опасной инфекции 08:38Повысят или понизят: что будет с тарифами на связь в 2024 году 08:02Стоматолог рассказал о приятном способе сохранения здоровой улыбки 07:07Новое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки 06:01Три условия сохранения красивой фигуры во время новогодних праздников 05:30Живем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста 04:50Лучше отказаться: названо самое калорийное новогоднее блюдо 03:37Как не пропустить рак желудка – советы онколога Балкарова 01:38Определен необычный способ навсегда избавиться от курения 21:37Азия или Европа: Муцениеце нацелилась на зарубежный кинематограф 18:44Валерия рассказала о своем питании на новогодних каникулах 15:46Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана" 14:26Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию 13:27Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов 13:01AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном 12:08Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу 11:12От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года 10:53Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты 10:21Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора 09:16Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой 08:47Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии 08:26Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой 07:26Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни" 06:26SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь 05:46Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе 03:54Сразу кладите трубку: четыре любимые фразы мошенников 03:18Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок 02:23Раскрыты причины резкого подорожания интернета в 2024 году 02:03Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России 16:01Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей 15:22За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети 13:57Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки 12:5019-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной 11:44Собчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки 08:44Озвучены два условия для снижения цен на автомобили 08:23Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы 07:20Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять 06:50Актер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 06:05Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола 05:12Будет невероятно тяжело: для этих трех знаков 2024 станет испытанием на прочность 04:25Только не молчать: дети звезд рассказали о школьном буллинге 02:30Раскрыта главная польза регулярных кардиотренировок
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Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда

Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда
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Стало известно, какое наказание Настя Ивлеева понесла за проведение, мягко говоря, странного мероприятия.

Больше недели прошло после того, как Сеть заполонили кадры с вечеринки, организованной телеведущей и блогершей Настей Ивлеевой. Мероприятие с дресс-кодом Almost Naked ("Почти голый") шокировало общественность. Посетившие вечеринку знаменитости столкнулись с серьезными последствиями, но всю ответственность возложили, ожидаемо, на 32-летнюю шоувумен.

В пятницу, 29 декабря 2023 года, Лефортовский суд огласил наказание Насте Ивлеевой за допущенные на мероприятии нарушения, среди которых – нахождение гостей в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурная брань в общественном месте. Блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Кадры, сделанные в зале суда, появились в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

Фото: Telegram / @moscowcourts
Фото: Telegram / @moscowcourts
Фото: Telegram / @moscowcourts
Фото: Telegram / @moscowcourts
Ранее Настя Ивлеева принесла публичные извинения. Со слезами на глазах она попросила прощения у россиян. В недавнем видео она вспомнила начало своей карьеры и признала, что с годами потеряла связь с реальностью. Вместе с тем знаменитость заявила о готовности к любым последствиям скандальной вечеринки.

29 декабря 2023, 20:42
Настя Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Telegram / @moscowcourts✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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