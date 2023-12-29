Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда

Стало известно, какое наказание Настя Ивлеева понесла за проведение, мягко говоря, странного мероприятия.

Больше недели прошло после того, как Сеть заполонили кадры с вечеринки, организованной телеведущей и блогершей Настей Ивлеевой. Мероприятие с дресс-кодом Almost Naked ("Почти голый") шокировало общественность. Посетившие вечеринку знаменитости столкнулись с серьезными последствиями, но всю ответственность возложили, ожидаемо, на 32-летнюю шоувумен.

В пятницу, 29 декабря 2023 года, Лефортовский суд огласил наказание Насте Ивлеевой за допущенные на мероприятии нарушения, среди которых – нахождение гостей в голом виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурная брань в общественном месте. Блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Кадры, сделанные в зале суда, появились в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

Фото: Telegram / @moscowcourts

Фото: Telegram / @moscowcourts