Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи

Иван Ургант записал ролик, в котором сделал важное объявление. Актер призвал россиян не оставаться равнодушными.

Единственный сын Андрея Урганта не один год считался одним из самых востребованных российских ведущих. Шоумен был частым гостем светских мероприятий, вел развлекательное телешоу "Вечерний Ургант" и не жаловался на нехватку работы. Однако весной 2022 года Иван Ургант неожиданно пропал с экранов.

Казалось, что исчезновение актера не затянется надолго. Однако зрителей своим возвращением он до сих пор не порадовал. Телеведущий не скрывает, что был бы счастлив вновь появиться в эфире, вот только такой возможности у него нет. Теперь, лишившись основного источника дохода, он может лишь надеяться на предложения о съемках.

Несмотря на непростую ситуацию, духом Иван Ургант не падает. Более того, он остается небезучастным к бедам других. Накануне шоумен обратился к народу с призывом о помощи. Попросил поддержки актер не для себя, а для тех, кто в этом по-настоящему нуждается.

Сын Андрея Урганта появился перед пользователями с густой поседевшей щетиной, снявшись в видеоролике для благотворительного фонда "Дом с маяком". В своем обращении телеведущий поздравил пользователей с наступающим Новым годом и предложил им материально помочь организации и ее подопечным. Шоумен признался, что детский хоспис является для него важным местом, ведь когда-то он принимал участие в его открытии, а теперь активно оказывает поддержку.

Судя по всему, сейчас у звезды есть возможность делать щедрые пожертвования. Как писали "Дни.ру" ранее, Иван Ургант увеличил свой гонорар в два раза.