Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи

Единственный сын Андрея Урганта не один год считался одним из самых востребованных российских ведущих. Шоумен был частым гостем светских мероприятий, вел развлекательное телешоу "Вечерний Ургант" и не жаловался на нехватку работы. Однако весной 2022 года Иван Ургант неожиданно пропал с экранов.
Казалось, что исчезновение актера не затянется надолго. Однако зрителей своим возвращением он до сих пор не порадовал. Телеведущий не скрывает, что был бы счастлив вновь появиться в эфире, вот только такой возможности у него нет. Теперь, лишившись основного источника дохода, он может лишь надеяться на предложения о съемках.
Несмотря на непростую ситуацию, духом Иван Ургант не падает. Более того, он остается небезучастным к бедам других. Накануне шоумен обратился к народу с призывом о помощи. Попросил поддержки актер не для себя, а для тех, кто в этом по-настоящему нуждается.
Сын Андрея Урганта появился перед пользователями с густой поседевшей щетиной, снявшись в видеоролике для благотворительного фонда "Дом с маяком". В своем обращении телеведущий поздравил пользователей с наступающим Новым годом и предложил им материально помочь организации и ее подопечным. Шоумен признался, что детский хоспис является для него важным местом, ведь когда-то он принимал участие в его открытии, а теперь активно оказывает поддержку.
Судя по всему, сейчас у звезды есть возможность делать щедрые пожертвования. Как писали "Дни.ру" ранее, Иван Ургант увеличил свой гонорар в два раза.