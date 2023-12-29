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Пятница 29 декабря

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Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини

Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини
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На новом снимке Татьяна Плаксина позирует напротив зеркала в шикарном наряде.

Когда-то в семье Любови Успенской царили настоящие страсти. Исполнительница хита "Пропадаю я" несколько лет публично выясняла отношения с единственной дочерью, то и дело проливая горькие слезы. У певицы никак не получалось повлиять на наследницу, которая вела настораживающий образ жизни и предъявляла ей громкие обвинения. Но теперь, к счастью, Татьяна Плаксина живет со звездной матерью в мире и согласии.

После всех ссор и скандалов девушке удалось не только найти общий язык с родительницей, но и начать все с чистого листа. В последнее время родственницы практически не расстаются и даже вместе выступают на сцене. Сейчас дочь Любови Успенской активно строит карьеру на российской эстраде в качестве певицы. Кроме того, Татьяна с каждым днем хорошеет и становится все краше.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской. Очевидно, Плаксина как никогда довольна своей внешностью, поэтому регулярно показывает красивую себя в социальных сетях. Накануне девушка порадовала подписчиков очередными снимками, от которых едва ли можно оторвать глаз.

На фото, опубликованных в телеграм-канале "Дни.ру", преобразившаяся Татьяна Плаксина блеснула стройной фигурой в мини. Наследница артистки позировала перед зеркалом, придерживая распущенные волосы руками. Свои формы молодая исполнительница умело подчеркнула женственным нарядом – коротким платьем черного цвета, украшенным перьями и блестками.

29 декабря 2023, 12:06
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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