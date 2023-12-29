Новое занятие: Лолита рассказала о жизни после "голой" вечеринки

Мероприятие, организованное Настей Ивлеевой, стало одним из самых скандальных событий года в шоу-бизнесе. Сейчас отечественные звезды пожинают плоды вечеринки.

Выступления Лолиты Милявской начали отменять без объяснения причин. Не исключено, что таким образом певица поплатилась за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Сейчас исполнительница хита "Ориентация север" нашла для себя новое занятие, сообщает "Пятый канал".

Наконец-то у 60-летней женщины появилось время для решения бытовых задач. Лолита нашла для себя полезное развлечение вне большой сцены.

"Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы", — заявила певица.

Лолита также призвала всех, кого настигли санкции, не унывать и сохранять спокойствие. Женщина поясняет, что бывают и взлеты, и падения. Важно уметь быстро переключаться между имеющимися задачами.

Напомним, что скандальная вечеринка Ивлеевой состоялась больше недели назад. В столичный клуб были приглашены десятки известных людей. главным условием стал необычный "голый" дресс-код. Представители отечественного шоу-бизнеса, пришедшие на мероприятие, охотно делились фотографиями и видеозаписями. Действительно, на людях было очень мало одежды. Пользователи социальных сетей возмутились. По мнению комментаторов, лидерам мнений нельзя подобное транслировать в общество. Вечеринку даже успели сравнить с шабашем.

Накал страстей достиг пика. Участников мероприятия начали наказывать. Например, решается вопрос о лишении Филиппа Киркорова звания народного артиста. Концерты Димы Билана и Анны Asti отменяются без указания причин. Пока не помогают многочисленные извинения звезд.