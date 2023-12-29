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Пятница 29 декабря

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Живем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста

Живем дальше: Филипп Киркоров может лишиться звания народного артиста
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"Голая" вечеринка стала одним из самых скандальных мероприятий года. Звездам отечественного шоу-бизнеса пришлось столкнуться с последствиями праздника.

56-летний певец, вероятно, уже пожалел о визите в столичный клуб Mutabor. 21 декабря разделило жизнь Филиппа Киркорова на до и после. "Голые" костюмы отечественных звезд вызвали огромную волну негатива в российском обществе. Стало известно, что в федеральные органы власти направлено предложение лишить исполнителя хита "Зайка моя" звания народного артиста. об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Филипп Киркоров, вероятно, не на шутку обеспокоился. Немолодой мужчина обратился за юридической помощью к специалистам. Не исключено, что итог разговора с адвокатами не порадовал певца. Очевидцы заметили крайне недовольное лицо звезды, выходящей из офиса фирмы. Певец оказался немногословен. Он не стал комментировать и отвечать на вопросы собравшихся. Только поблагодарил всех за неравнодушие.

"Живем дальше", – сказал Киркоров и уехал.

Ранее стало известно об удалении кадров и отснятых сцен с Филиппом Бедросовичем из новогодних программ на центральных телеканалах. Более того, ремейк культовой комедии "Иван Васильевич меняет профессию" сейчас частично переснимается. Певец сыграл в этом кино эпизодическую роль.

Отметим, что звездам-участникам "голой" вечеринки не помогли публичные извинения. Массово отменяют концерты и в столице, и в российских регионах. Своеобразные санкции уже коснулись многих. Поплатился за необдуманный поступок Дима Билан, Лолита, Анна Asti. К организатору мероприятия Насте Ивлеевой пришли из налоговой инспекции. Сотрудники заинтересовались доходами телеведущей.

29 декабря 2023, 05:30
Филипп Киркоров. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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