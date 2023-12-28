Азия или Европа: Муцениеце нацелилась на зарубежный кинематограф

Агата Муцениеце призналась, что у нее есть мечта попробовать себя в кино за границей.

После развода с Павлом Прилучным актриса, как отмечают многие, расцвела во всех отношениях. Звезда не только преобразилась внешне, но и начала еще активнее строить карьеру. Теперь артистка с удовольствием соглашается на новые необычные проекты, ни в чем себе не отказывая. Но, как выяснилось, планы Агата Муцениеце строит еще более грандиозные.

Во время мероприятия, посвященного ежегодной премии OK! Awards "Больше чем звезды", знаменитость рассказала журналистам о своих профессиональных амбициях. Оказалось, бывшая супруга Павла Прилучного нацелилась на зарубежный кинематограф.

Агата Муцениеце призналась, что хочет попробовать себя в кино за границей и "прощупать" актерскую профессию в других странах – например, в Европе – изнутри. Однако удовлетворить свое любопытство ей пока не удалось. Звезда предполагает, что ее останавливает нерешительность или отсутствие разбирающегося в этих вопросах агента.

"Мне это кажется каким-то сложным деянием, а это, наверное, не так", – цитирует артистку Пятый канал.

Но если работа в европейских странах знаменитость пока пугает, то в Азии она готова сыграть хоть в ближайшее время. Агата Муцениеце призналась, что очень любит азиатское кино, к тому же, знает китайский язык. Вполне возможно, что когда-нибудь российский зритель сможет насладиться игрой актрисы не только в отечественных, но и зарубежных фильмах.

А ранее "Дни.ру" писали, что Агата Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве.