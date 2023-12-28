Певица Валерия раскрыла, планирует ли менять свой рацион на время праздников.

Исполнительница хита "Часики" входит в число тех людей, про которых говорят, что они преуспели во всем без исключений. Певица построила головокружительную карьеру на сцене, добилась признания и любви публики, создала крепкую семью. Кроме того, в свои 55 лет Валерия является обладательницей шикарной внешности и подтянутой фигуры.

Впрочем, знаменитость не скрывает, что стройные формы достались ей не просто так. Артистка ведет активный образ жизни, занимается спортом и следит за питанием. Как оказалось, расслабиться и забыть на время о полезных привычках звезда не позволяет себе даже в праздничные дни.

В беседе с Пятым каналом Валерия рассказала о своем питании на новогодних каникулах. Исполнительница заявила, что всегда придерживается одного правила. По словам артистки, она ест любые блюда, которые ей хочется, но обязательно соблюдает баланс белков, жиров и углеводов.

"Я всегда питаюсь одинаково. Я вообще абсолютно всеядна", – отметила знаменитость.

Кроме того, сохранять девичью стройность супруге Иосифа Пригожина помогают занятия йогой. Звезда призналась, что практики полностью изменили ее подход к заботе о теле. Впрочем, подписчики уже не раз заставали Валерию в социальных сетях за тренировками.