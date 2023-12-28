Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана"

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Четверг 28 декабря

15:46Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана" 14:26Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию 13:27Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов 13:01AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном 12:08Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу 11:12От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года 10:53Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты 10:21Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора 09:16Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой 08:47Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии 08:26Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой 07:26Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни" 06:26SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь 05:46Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе 03:54Сразу кладите трубку: четыре любимые фразы мошенников 03:18Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок 02:23Раскрыты причины резкого подорожания интернета в 2024 году 02:03Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России 16:01Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей 15:22За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети 13:57Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки 12:5019-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной 11:44Собчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки 08:44Озвучены два условия для снижения цен на автомобили 08:23Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы 07:20Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять 06:50Актер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 06:05Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола 05:12Будет невероятно тяжело: для этих трех знаков 2024 станет испытанием на прочность 04:25Только не молчать: дети звезд рассказали о школьном буллинге 02:30Раскрыта главная польза регулярных кардиотренировок 01:50Три секрета сохранения зрения при работе с гаджетами 16:36Бондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово 15:06Требуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 13:11Стало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 12:49Звезда "Мухтара" Оксана Сташенко дала нетривиальный совет всем худеющим 12:34Вышла на сцену с ножами в руках: Волочкова ошарашила публику опасной выходкой 11:51Затравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами 11:23Игорь Николаев появился в компании победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой 10:39Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2" 08:33Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников 08:03Для врачей скорой утвердили новые правила помощи пациентам 07:47Названо самое опасное угощение на новогоднем столе 07:14Топ-5 лучших российских сериалов 2023 года 06:03Я путала все: Лада Дэнс продолжает восстанавливаться после страшного ДТП 05:11С хлеба на воду: сын стилиста Зверева раскрыл размер зарплаты 02:39Топ-5 способов надолго сохранить хорошую память 02:07Бодро встретить Новый год: как не сломать график сна в праздники 21:37Как отпустить прошлое? Звезда фильма "Елки-10" дала ценный совет 17:56Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана"

Костомаров с женой повторили культовый танец из сериала "Слово пацана"
107

Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях видео, на котором они с супругой двигаются под хит группы "Ласковый май".

История фигуриста, перенесшего в этом году кому и ампутацию, тронула сердца многих людей. Сейчас спортсмен продолжает восстанавливаться после тяжелейшей болезни и привыкать к своей новой реальности. А поклонники не перестают восхищаться тем, какую силу духа, упорство и жизнелюбие Роман Костомаров демонстрирует после всего пережитого.

Олимпийский чемпион не скрывает, что месяцы, проведенные в больнице, заставили его пересмотреть некоторые взгляды на жизнь и отношение ко многим вещам. Однако свои лучшие качества фигурист вопреки всему случившемуся сохранил. В их число входит не только стойкость, но и чувство юмора.

Накануне Роман Костомаров опубликовал в блоге забавный ролик, на котором они с женой Оксаной Домниной повторили культовый танец из сериала "Слово пацана". Супруги спародировали незамысловатые движения героев картины под песню "Седая ночь" Юрия Шатунова.

"Идем в ногу со временем с моей роднулей", – шуточно прокомментировал видео спортсмен.


Пользователи социальных сетей от тренда в исполнении олимпийского чемпиона и его жены пришли в полнейший восторг. Подписчики оставили под постом сотни хвалебных слов. Народ восхитился не только выносливостью спортсмена, но и отношениями в его семье. А ранее "Дни.ру" писали, что Роман Костомаров встал на коньки после ампутации и изумил всю страну.

28 декабря 2023, 15:46
Роман Костомаров. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

По теме

Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем

Потерявший ноги и руки Костомаров сокрушается от бессилия все исправить: Если бы я знал

Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию

Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию
Старшая наследница Анастасии Заворотнюк объявила, что приехала на родину из Дубая. Уже несколько лет вся страна молится о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов

Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов
Лера Кудрявцева жестко высказалась об уехавших знаменитостях, которые радуются проблемам коллег после нашумевшей вечеринки. Со дня закрытой звездной тусовки с дресс-кодом "почти голый" прошло больше недели.

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года
2023 год оказался богат на громкие события в мире шоу-бизнеса. Но некоторые из них взбудоражили российскую общественность особенно сильно. Знаменитости против Тимура ХайдароваПожалуй, самыми обсуждаемыми и продолжительными в уходящем году стали разборки звезд с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой

Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой
Примадонн отечественной сцены уже извинился за участие в скандальном мероприятии. Это не спасло певца от мер реагирования со стороны административного аппарата. Исполнитель хита "Зайка моя" вошел в число извиняющихся звезд.

Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии

Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии
Евгения прокомментировала слухи о тяжелом недуге ее коллеги Юлии Липницкой. Действительно ли у девушки есть отклонения в пищевом поведении? Накануне состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха "Корова на льду".

Выбор читателей

27/12СрдИвлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки 27/12СрдАктер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 27/12Срд19-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной 27/12СрдНевероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей 27/12СрдСобчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки 26/12ВтрБондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово