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Четверг 28 декабря

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Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию

Дома: стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию
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Старшая наследница Анастасии Заворотнюк объявила, что приехала на родину из Дубая.

Уже несколько лет вся страна молится о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня". В 2019 году стало известно, что артистка борется с одной из самых агрессивных форм рака - глиобластомой. К счастью, это тяжелое испытание Анастасия Заворотнюк проходит не одна – ей во всем помогают близкие и родные люди.

В первую очередь, стоит отдать должное преданному супругу актрисы. Фигурист Петр Чернышев работает не покладая рук, чтобы оплачивать лечение жены и обеспечивать их общую дочку Милу. Ранее "Дни.ру" писали, что в Сети появились фото неузнаваемого спортсмена. Кроме того, огромной поддержкой для артистки являются старшие дети – 23-летний сын Майкл и 27-летняя дочь Анна.

Взрослая наследница Анастасии Заворотнюк активно ведет социальные сети, в которых делится некоторыми деталями своей жизни. Благодаря ее блогу поклонники актрисы имеют возможность хотя бы изредка узнавать о ее состоянии. Анна не скрывает, что очень тяжело переживает болезнь мамы и старается быть рядом. Однако постоянно находиться вместе с родительницей у нее возможности нет.

Дело в том, что дочь звезды живет на две страны. Заворотнюк обосновалась в Дубае вместе с возлюбленным, но не перестает приезжать на родину к близким и по делам. Последние пару месяцев Анна активно публиковала снимки из теплой страны. А сегодня стало известно о ее возвращении в России.

Наследница артистки поделилась в социальных сетях снимком, сделанным в самолете. "Мы дома", – сообщила девушка в подписи к кадру. Не исключено, что брюнетка приехала на родину вместе с избранником. Вероятно, они решили встретить Новый год и провести праздники в кругу семьи.

Фото: соцсети/@anna_zavorotnyuk

28 декабря 2023, 14:26
Анастасия Заворотнюк с детьми Фото: социальные сети
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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