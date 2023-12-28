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Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов

Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов
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Лера Кудрявцева жестко высказалась об уехавших знаменитостях, которые радуются проблемам коллег после нашумевшей вечеринки.

Со дня закрытой звездной тусовки с дресс-кодом "почти голый" прошло больше недели. Однако скандал вокруг нее не утихает, а лишь набирает обороты. Филипп Киркоров, Лолита Милявская и некоторые другие звезды, блеснувшие на мероприятии, уже пожинают плоды своего необдуманного поступка. Но главной жертвой своей же вечеринки стала Анастасия Ивлеева, которую теперь призывают привлечь к ответственности.

Некоторые убеждены, что посетившие тусовку знаменитости заслуженно столкнулись с гневом общественности. Других же возмущает не столько факт развратного поведения звезд, сколько реакция на происходящее их уехавших коллег по цеху. Об этом в своем телеграм-канале высказалась Лера Кудрявцева.

В обращении телеведущая покрыла матом злорадствующих после скандальной вечеринки иноагентов. Блондинка пристыдила эмигрантов, которые радуются тому, что некоторые артисты столкнулись с серьезными проблемами. По ее мнению, этим людям следовало бы потешаться над ситуацией в последнюю очередь. Ведь они, как отметила актриса, не востребованы нигде кроме РФ.

"Вот эта ваша радость, б****: "У соседа сдохла корова – пустячок, а приятно" – она, как минимум, б****, говорит о вас", – заявила Кудрявцева.

И это не единственное громкое высказывание, которое сделала звезда за последнее время. Ранее "Дни.ру" писали, что попавшая в больницу Лера Кудрявцева обрушилась на народ с матами.

28 декабря 2023, 13:27
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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