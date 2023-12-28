Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой

Примадонн отечественной сцены уже извинился за участие в скандальном мероприятии. Это не спасло певца от мер реагирования со стороны административного аппарата.

Исполнитель хита "Зайка моя" вошел в число извиняющихся звезд. Слова сожаления они начали публиковать после скандального праздника, организованного Настей Ивлеевой. В народе мероприятие уже успели назвать "голой" вечеринкой. На ней были замечены Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита, Джиган, Анна Асти и другие представители светской тусовки, пишет женский журнал "Клео.ру".

Филипп Киркоров же сполна ощутил последствия участия в экстравагантном шоу. На ТВ в канун Нового года зрители певца не увидят. Сейчас проводится работа по монтажу уже отснятых программ. Из них вырезают выступления четвертого экс-супруга Аллы Пугачевой. Известно, что подобным образом административный ресурс отреагировал на шквал возмущения со стороны россиян. В социальных сетях большинство упоминаний о "голой" вечеринке сопровождалось волной негативных комментариев.

Телевизионщикам придется решать сложную задачу. Пока не очень понятно, как будет решаться вопрос с выпусками шоу "Маска". В нем Филипп Киркоров является одним из членов жюри. Не исключено, что кадры с его изображением будут показывать очень редко и только тогда, когда вырезать их не представляется возможным.

По предварительной информации, из-за скандала также будет переснят ремейк фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Планируется заменить кадры, в которых появляется Филипп Киркоров. Режиссеры и сценаристы пока не сообщили, кто заменит певца. Примечательно, что сам Примадонн ситуацию с его удалением из публичного пространства пока не комментирует.