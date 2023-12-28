Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни"

Оказалось, что светской львице предрешено создавать себе трудности на ровном месте. Раскрываем все секреты оскандалившейся телеведущей.

Внешность человека – отражение его внутреннего мира и отпечаток судьбы. В этом уверена физиогномист Елена Мифф. Она рассказала "Пятому каналу", почему Настя Ивлеева притягивает неприятности и скандалы.

Напомним, что несколько дней назад телеведущая организовала "голую" вечеринку. Полуобнаженные звезды отечественного шоу-бизнеса устроили в клубе закрытое мероприятие. Фотографии и видеозаписи произошедшего просочились в социальные сети и вызвали бурю негодования в обществе. Ряд участников вечеринки уже на себе ощутили последствия: их начали вырезать из новогодних эфиров. Доходами Ивлеевой заинтересовались сотрудники ФНС.

Физиогномист считает, что вся судьба у блогера на лице: