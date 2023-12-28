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Четверг 28 декабря

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Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни"

Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни"
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Оказалось, что светской львице предрешено создавать себе трудности на ровном месте. Раскрываем все секреты оскандалившейся телеведущей.

Внешность человека – отражение его внутреннего мира и отпечаток судьбы. В этом уверена физиогномист Елена Мифф. Она рассказала "Пятому каналу", почему Настя Ивлеева притягивает неприятности и скандалы.

Напомним, что несколько дней назад телеведущая организовала "голую" вечеринку. Полуобнаженные звезды отечественного шоу-бизнеса устроили в клубе закрытое мероприятие. Фотографии и видеозаписи произошедшего просочились в социальные сети и вызвали бурю негодования в обществе. Ряд участников вечеринки уже на себе ощутили последствия: их начали вырезать из новогодних эфиров. Доходами Ивлеевой заинтересовались сотрудники ФНС.

Физиогномист считает, что вся судьба у блогера на лице:

  • Ровные черты лица. Свидетельствуют об успехе. Настя Ивлеева может им похвастаться. за сравнительно недолгий период жизни она стала одной из самых популярных женщин России.
  • Треугольная форма лица. Такой обладают люди огня. Они полны нестабильной энергии, которую необходимо постоянно куда-нибудь направлять. Настя Ивлеева – яркий пример этого. Благодаря неуемной харизме ей удалось покорить вершины шоу-бизнеса.
  • Форма ушей. Говорит о наличии у женщины возможности привлекать в свою жизнь финансовые потоки. она вряд ли когда-нибудь будет испытывать трудности с деньгами.
  • Веснушки. "Солнечные" пятнышки даются природой не всем. В физиогномике они признак того, что человек способен находить выход из самой сложной ситуации. не исключено, что и из нынешнего скандала Ивлеева извлечет какую-то пользу.
  • Линия волос. Она имеет округлую форму, что говорит об огромных амбициях. не исключено, что из-за желания постоянно расти и эпатировать, Настя наживает себе проблемы.
  • Губы. Аккуратная форма свидетельствует о желании женщины делиться. При этом расточительной она может быть только для себя. Не исключено, что другими это воспринимается как "звездная" болезнь. Конечно же ей хочется быть любимой, но на первом месте в отношениях должны быть чувства, а не деньги.

28 декабря 2023, 07:26
Настя Ивлеева. Фото: © Anatoly Lomokhov\Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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