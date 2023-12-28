SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Четверг 28 декабря

07:26Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни" 06:26SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь 05:46Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе 03:54Сразу кладите трубку: четыре любимые фразы мошенников 03:18Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок 02:23Раскрыты причины резкого подорожания интернета в 2024 году 02:03Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России 16:01Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей 15:22За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети 13:57Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки 12:5019-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной 11:44Собчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки 08:44Озвучены два условия для снижения цен на автомобили 08:23Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы 07:20Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять 06:50Актер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 06:05Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола 05:12Будет невероятно тяжело: для этих трех знаков 2024 станет испытанием на прочность 04:25Только не молчать: дети звезд рассказали о школьном буллинге 02:30Раскрыта главная польза регулярных кардиотренировок 01:50Три секрета сохранения зрения при работе с гаджетами 16:36Бондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово 15:06Требуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 13:11Стало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 12:49Звезда "Мухтара" Оксана Сташенко дала нетривиальный совет всем худеющим 12:34Вышла на сцену с ножами в руках: Волочкова ошарашила публику опасной выходкой 11:51Затравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами 11:23Игорь Николаев появился в компании победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой 10:39Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2" 08:33Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников 08:03Для врачей скорой утвердили новые правила помощи пациентам 07:47Названо самое опасное угощение на новогоднем столе 07:14Топ-5 лучших российских сериалов 2023 года 06:03Я путала все: Лада Дэнс продолжает восстанавливаться после страшного ДТП 05:11С хлеба на воду: сын стилиста Зверева раскрыл размер зарплаты 02:39Топ-5 способов надолго сохранить хорошую память 02:07Бодро встретить Новый год: как не сломать график сна в праздники 21:37Как отпустить прошлое? Звезда фильма "Елки-10" дала ценный совет 17:56Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына 16:39"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день 16:06Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы 15:10Ольга Орлова назвала ошибкой свое участие в нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой 12:47Бузова рассказала, какие угощения обязательно будут на ее новогоднем столе 11:04Мама Бонд рассказала об особенностях воспитания шестерых детей 09:53Певица Катя Лель рассказала о своем райдере и повышенном гонораре 07:55Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в новогоднюю ночь 07:30Неблагодарная: Резник поставил Лайму Вайкуле на место 06:30Названа причина скоропостижной смерти актера из сериала "Глухарь" 05:46Названа безопасная альтернатива игристым винам на новогоднем столе 04:45Он увеличился в пять раз: Катя Лель не смогла сдержать восторга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь

SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь
129

Певец объяснил, что традиционно встречает праздник одинаково. Рассказываем, как проведет первую ночь года Ярослав Дронов.

32-летний певец рассказал о планах на праздник. Оказывается, Ярослав Дронов традиционно в первую ночь наступившего года работает, сообщает "Пятый канал". Для большинства артистов эти дни являются высокооплачиваемыми. Выступления проходят как на корпоративах, так и на частных мероприятиях.

"Праздновать я буду, коллеги по цеху — артисты меня поймут, я буду праздновать Новый Год на сцене, буду радовать зрителей своим творчеством. Каждый год так происходит", — признался SHAMAN.

Дронов пояснил, что для него лучшим подарком станет покой. Из-за напряженного графика и большой загруженности у него не всегда хватает свободного времени для полноценного отдыха. Отметим, что за последние два-три года SHAMAN получил невероятную популярность на территории России. Определенную роль в этом сыграла направленность его музыки. зрители признаются, что невероятный голос артиста и сильные тексты пробуждают любовь к стране.

Примечательно, что пробиться на большую сцену уроженцу Тульской области удалось не сразу. С 2013 года он принимал участие в различных музыкальных шоу, но победить не удавалось. Только через пять лет после первого появления на экранах телевизоров мужчине удалось получить огромную популярность. определенную роль в этом сыграли небольшие видео, пересылаемые пользователями социальных сетей. Именно так была распространена запись, на которой Ярослав Дронов исполняет кавер-версию на песню "Танцы на Стеклах". За несколько лет видео посмотрели больше 57 миллионов раз.

28 декабря 2023, 06:26
Shaman (Ярослав Дронов). Фото: © Petrov Sergey\news.ru/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

"Я не боюсь": Киркоров объяснил равнодушие к соперничеству в шоу-бизнесе

Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима

Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни"

Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни"
Оказалось, что светской львице предрешено создавать себе трудности на ровном месте. Раскрываем все секреты оскандалившейся телеведущей. Внешность человека – отражение его внутреннего мира и отпечаток судьбы.

Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России

Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России
Сейчас семья Примадонны продолжает переезжать из страны в страну. Почему же пожилая женщина была вынуждена покинуть свою родину? 74-летняя исполнительница хита "Миллион алых роз" вынуждена жить вне границ своей родины.

Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей

Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей
Екатерина Климова опубликовала в блоге кадры с новогодней фотосессии, в которой приняла участие вместе с наследницами. Многочисленные поклонники часто хвалят звезду не только за актерский талант, но и за красоту.

За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети

За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, опубликовала в блоге ролик по случаю своего возвращения. Минувшей весной в России активно обсуждали скандал, разгоревшийся вокруг известных блогеров.

Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки

Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки
Настя Ивлеева опубликовала в блоге 20-минутный ролик, в котором откровенно высказалась о событиях последней недели. Последнюю неделю в России не перестают обсуждать скандал, которым обернулась вечеринка звезды "Орла и решки".

Выбор читателей

26/12ВтрСтало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 26/12ВтрТребуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 26/12ВтрЗатравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами 27/12СрдАктер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 26/12ВтрБондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово 26/12ВтрИгорь Николаев появился в компании победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой