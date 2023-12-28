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Четверг 28 декабря

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Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России

Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России
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Сейчас семья Примадонны продолжает переезжать из страны в страну. Почему же пожилая женщина была вынуждена покинуть свою родину?

74-летняя исполнительница хита "Миллион алых роз" вынуждена жить вне границ своей родины. Сейчас Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом и младшими детьми живут в элитной квартире на территории Кипра. Ранее певица четко не обозначала причин, по которым сбежала из России. Их назвал Юрий Николаев, сообщает телеканал "360".

"Ранее Аллу Пугачеву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас...Грустно, что она уехала… Но, видимо, он Максим Галкин* внесен в реестр физлиц-иноагентов, ее подтолкнул на это", — раскрыл настоящую причину отъезда звезды бывший ведущий "Утренней почты".

При этом Николаев подчеркнул, что не готов осуждать кого-либо за поступки. Аллу Пугачеву он жалеет. певица всю жизнь выстраивала определенный образ, завоевывала авторитет. Все это нивелировалось после ее побега из страны. Стоит отметить, что почти вся семья Примадонны уехала из России. Старшая дочь Кристина Орбакайте вместе с очередным мужем живут в США. В этой же стране сейчас находится внук Пугачевой Никита Пресняков с супругой.

Напомним, что несколько дней назад Алла Пугачева и иноагент Максим Галкин* отметили очередной юбилей брака. Пара вместе 12 лет. Их свадьба стала неожиданным событием для большинства поклонников. Ни юморист, ни певица свои отношения открыто не демонстрировали и не афишировали связь. Для молодого тогда мужчины брак стал первым. Пугачева же в этом смысле женщина опытная. За ее плечами четыре свадьбы. Регистрация с иноагентом стала пятой. Не исключено, что последней.

28 декабря 2023, 02:03
Алла Пугачева. Фото: © Vadim Tarakanov\Global Look Press/www.globallookpress.com
"Малахов"• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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