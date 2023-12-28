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От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года
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2023 год оказался богат на громкие события в мире шоу-бизнеса. Но некоторые из них взбудоражили российскую общественность особенно сильно.

Знаменитости против Тимура Хайдарова

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Пожалуй, самыми обсуждаемыми и продолжительными в уходящем году стали разборки звезд с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Минувшим летом его работу в жесткой форме раскритиковала певица Слава, а вскоре ее поддержала коллега Любовь Успенская, которой тоже довелось лечь под нож врача. Обвинения знаменитостей породили скандал, затянувшийся на несколько месяцев.

Благодаря громкой истории с неудачными, как утверждают звезды, операциями, имя Тимура Хайдарова прогремело на всю страну. Однако обратной стороной славы оказалась запятнанная репутация. Впрочем, были и те, кто поддержал хирурга в этой непростой ситуации. Главным защитником врача стал Филипп Киркоров, который, в отличие от коллег по цеху, результатом вмешательств остался полностью доволен.

Борьба с зависимостью МакSим

Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Многие слушатели знают Марину Абросимову благодаря нежным и трогательным песням о любви. Долгое время исполнительница хита "Знаешь ли ты" поддерживала образ невинной девушки, которой предстает в своих композициях. Но в этом году публика разглядела и другую сторону артистки.

О том, что певица может страдать от пагубных пристрастий, заговорили еще несколько лет назад. А весной 2023 года МакSим подвела слушателей, сорвав собственный концерт. Поначалу представители исполнительницы списывали ее странное поведение на сцене на усталость и недомогание. Но спустя некоторое время артистка на всю страну призналась в зависимости от алкоголя. Привычка оказалась настолько серьезной, что ей пришлось проходить лечение в клиники.

Налоговый скандал с блогерами

Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В этом году сразу несколько лидеров мнений на просторах Интернета оказались пойманы с поличным в ходе налоговых проверок. Сначала многомиллионную задолженность перед государством обнаружили у популярной блогерши Валерии Чекалиной. Вскоре ее коллегой по несчастью стала создательница марафонов желаний Елена Блиновская. А следом в неуплате налогов обвинили известную в Сети Александру Митрошину.

Для некоторых история с разбирательствами уже подошла к концу, а кто-то все еще вынужден послушно соблюдать ограничения, наложенные судом. Как бы там ни было, этот скандал стал уроком для многих богатых и знаменитых. Остается только надеться, что в 2024 году никто из них не захочет повторять ошибки коллег и копить задолженности перед государством.

"Голая" вечеринка Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Несколько дней назад в столице прогремела закрытая звездная тусовка. Дресс-код был обозначен, как "почти голый", но приглашенные знаменитости поняли это по-своему. Кто-то выбрал для вечеринки относительно сдержанный образ, а некоторые решили не отказывать себе в удовольствии продемонстрировать оголенные части тела. Однако общественность смелость представителей шоу-бизнеса не оценила.

Когда кадры с мероприятия попали в Сеть, разгорелся нешуточный скандал. Филиппа Киркорова, Лолиту и других гостей тусовки призвали байкотировать, а с главной звезды праздника Насти Ивлеевой и вовсе захотели взыскать миллиард рублей через суд в качестве компенсации морального вреда. Судя по всему, это только начало разбирательств. Пока провинившимся не помогли даже слезные извинения.

Пластика Виктории Бони

Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Если раньше знаменитости предпочитали скрывать и даже отрицать свои вмешательства, то в 2023 году этот пикантный вопрос обсуждали особенно активно. Еще одной звездой, которая открыто рассказывала о своем преображении, стала экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня. Но ее пластика, как и в случае с Тимуром Хайдаровым, обернулась скандалом.

Несколько месяцев назад модель сделала баснословно дорогую операцию у хирурга из Лос-Анджелеса. В своем блоге она делилась процессом восстановления, но реакция общественности на пугающие снимки оказалась неоднозначной. Пользователи то и дело подшучивали над звездой, делая мемы с ее опухшим лицом, и сравнивали ее с Олегом Монголом. Однако более серьезные обороты скандал набрал, когда знаменитость создала платный телеграм-канал, в котором пообещала показать свое преображение. Тогда Викторию Боню окрестили едва ли не мошенницей.

Кулинарные провалы Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Кулинарное шоу супруги Андрея Кончаловского стартовало на экранах в начале нулевых. А в 2023 году передача отметила 20-летний юбилей и внезапно обрела невиданную популярность на просторах Интернета.

Весной в Сети начали массово распространять видеоролики с не самыми удачными рецептами Высоцкой. Многие шутили, что их мир, в котором звезда считалась гуру кулинарии, неожиданно рухнул. Пользователи Сети вдруг заметили, что у актрисы нередко случались провалы на кухне. В результате кадры с подгоревшими сырниками и другими испорченными блюдами знаменитости породили сотни мемов.

28 декабря 2023, 11:12
Кадр: скриншот youtube.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

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