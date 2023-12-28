Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой

Могут ли с Насти Ивлеевой, организовавшей "голую" вечеринку, взыскать один миллиард рублей, рассказал эксперт.

Скандальная вечеринка, организованная блогером Настей Ивлеевой, возымела свои плоды не только в моральном, но и в судебно-процессуальном порядке. Как выяснилось, на телеведущую подали в суд с требованием о выплате компенсации за причиненный ею моральный ущерб. Сумму возможного взыскания и вероятность выплаты компенсации телеведущей прокомментировал адвокат Эдуард Демидов для "Дни.ру".

По словам юриста, обнаженные тела нередко выступали предметом для привлечения общественного внимания.

"Сообщество неравнодушных граждан в числе двадцати двух человек обратилось в Хамовнический суд с иском о взыскании с Анастасии Ивлеевой аж одного миллиарда рублей за причиненные им нравственные страдания обнаженными телами поп-индустрии нашей страны. То есть каждый из истцов результат своей тревоги и раздражительности оценил в 45 454 545 рублей и 45 копеек. Видимо, таким образом соистцы намерены поднять свое подавленное настроение от увиденного", – заявил Демидов.

Эксперт подчеркнул, что право обращаться в суд с подобным требованием есть у каждого, и такая "кругленькая" сумма уже тянет на серьезный инфоповод. Эдуард Демидов вспомнил о самой крупной компенсации на сегодняшний день, которую выплатили пострадавшим в результате трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где погибло 60 человек, а 79 пострадало. Она составила 2,9 миллиарда рублей. Юрист упомянул тот факт, что сумма морального вреда ко взысканию определяется судом в соответствии с принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения прав. В обсуждаемом случае физический вред никто не получил. И, если требования вообще будут подлежать удовлетворению судом, то сумма ко взысканию с Анастасии Ивлеевой вряд ли превысит 30 000 рублей на всех.

Также Эдуард Демидов выразил солидарность к позиции граждан, которые подали в суд на телеведущую.



"Идею о наведении порядка поддерживаю, подобного рода "закрытые" мероприятия действительно посягают на традиционные семейные и культурные ценности, в том числе ценности нашего государства, однако, с использованием других механизмов", – добавил эксперт.

Адвокат напомнил, что звезды уже принесли свои публичные извинения. Эксперт не исключил вероятность того, что на этом вся история закончится.



