За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети

Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, опубликовала в блоге ролик по случаю своего возвращения.

Минувшей весной в России активно обсуждали скандал, разгоревшийся вокруг известных блогеров. Некоторые из звезд Интернета были пойманы на том, что не выплатили государству огромные суммы налогов. Первой в список должников попала семья авторов фитнес-марафонов – Валерии и Артема Чекалиных.

На знаменитых в медиапространстве супругов завели уголовное дело о неуплате налогов. В рамках дела на Лерчек и ее мужа наложили определенные ограничения. Больше полугода блогеры не были свободны в своих перемещениях и не могли появляться в социальных сетях. А недавно стало известно, что создатели фитнес-марафонов полностью погасили задолженность перед ФСН, выплатив 500 миллионов рублей.

После таких новостей многие понимали, что триумфальное возвращение известного семейства не за горами. Но кто бы мог подумать, что это случится под конец года. Сегодня Лерчек внезапно объявилась в соцсетях, опубликовав новый ролик. На видео блогерша предстала вместе с родными.

Валерия Чекалина, ее супруг и дети позировали на камеру в нарядных костюмах и с радостными улыбками на лицах. Глядя на кадры, становится очевидно, что за 9 месяцев отсутствия в жизни семьи многое изменилось. Старшие наследники заметно подросли, младший сын превратился из неокрепшего крохи в малыша постарше, да и их родители стали выглядеть не совсем так, как раньше.

"Мы вернулись!!!" – подписали ролик авторы фитнес-марафонов.

Судя по всему, совсем скоро Чекалины выйдут с аудиторией на откровенный диалог и расскажут обо всем произошедшем за последние месяцы. Впрочем, и без того можно догадаться, что семье пришлось нелегко. Ранее "Дни.ру" писали, что жизнь блогерши Лерчек теперь не сахар.