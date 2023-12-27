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Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки

Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки
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Настя Ивлеева опубликовала в блоге 20-минутный ролик, в котором откровенно высказалась о событиях последней недели.

Последнюю неделю в России не перестают обсуждать скандал, которым обернулась вечеринка звезды "Орла и решки". Нашумевшую тусовку посетили многие знаменитости, и каждая подобрала образ в соответствии с дресс-кодом, предполагающим минимальное количество одежды. Однако за веселье Настя Ивлеева и гости заплатили слишком высокую цену.

Сразу после злополучной ночи на участников мероприятия вылилось море негатива. Знаменитостей обвинили в развратном поведении и призвали отменить. Однако больше всего от оскорбившейся публики досталось блогерше, организовавшей вечеринку в московском клубе.

Настя Ивлеева столкнулась не только с гневом общественности, но и с реальной угрозой краха карьеры. Ранее "Дни.ру" писали, что блондинку захотели наказать за содеянное. Неравнодушные подготовили коллективный иск с требованием взыскать с блогерши миллиард рублей качестве компенсации морального вреда.

Очевидно, события последних дней вынудили телеведущую взглянуть на ситуацию под другим углом. Если ранее Настя Ивлеева утверждала, что ничего предосудительного в прошедшем мероприятии нет, то теперь она в слезах взмолила о прощении, записав новое обращение.

В 20-минутном ролике блогерша развернуто высказалась о случившемся и поделилась своими чувствами. Знаменитость отметила, что со временем растеряла связь с поклонниками, которые считали ее "своей девчонкой". Но осознать это в полной мере звезде удалось только после произошедшего.

Настя Ивлеева попросила прощения у россиян и артистов, которых неволей поставила под удар. Ведущая призналась, что заслуживает того, что на нее вылилось, и готова понести наказание. Однако больше всего ей хочется надеяться на милосердие публики. Теперь знаменитость хочет сделать все возможное, чтобы люди посмотрели на нее другими глазами.

"Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. Если нет, то прилюдную казнь никто не отменял, я не буду уворачиваться и готова к любым исходам", – обратилась к россиянам Настя Ивлеева.

27 декабря 2023, 13:57
Анастасия Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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