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Среда 27 декабря

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19-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной

19-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной
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Наследник Ильи Авербуха честно рассказал о своих планах на ближайшие годы.

Как известно, знаменитый фигурист преуспел не только в карьере, но и в личной жизни. Последние три года спортсмен счастлив с красавицей-женой – звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой. Супруги демонстрируют идиллию на публике и вместе воспитывают маленького сына Льва. Кроме того, у Ильи Авербуха есть старший наследник, которым он очень гордится.

Первенец хореографа, Мартин, появился на свет в 2004 году. Наследника постановщику подарила бывшая супруга – фигуристка Ирина Лобачева. Когда мальчику исполнилось три, его родители развелись. А теперь он вырос и вовсю строит собственную жизнь.

Минувшей весной сын Ильи Авербуха отметил 19-летие. Недавно наследник фигуриста вышел в свет с возлюбленной Софьей, с которой состоит в отношениях уже более двух лет. Пара рассказала журналистам о своих планах на ближайшие годы.

Влюбленные поделились, что пока не собираются связывать себя узами брака, хотя и обсуждают эту тему. Сейчас, по словам молодых людей, у них в приоритете учеба. Мартин и Софья изучают международные отношения и являются одногруппниками. А после получения диплома паре предстоит принять серьезное решение, касающееся места жительства.

Наследник Ильи Авербуха рассказал, что планирует переезд из России вместе с возлюбленной. Впрочем, юноша не исключает, что они с избранницей могут остаться на родине и работать здесь. Однако влюбленные уже выбрали страны, в которые хотели бы отправиться.

"Софа учит французский, я – испанский. Если что, в Испанию поедем или в Париж", – заявил сын фигуриста.

А ранее "Дни.ру" писали, что Илья Авербух рассказал об отношении к молодой супруге.

27 декабря 2023, 12:50
Илья Авербух. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
MK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Названы 4 лучших мужских качества Ильи Авербуха

Илья Авербух и Ирина Лобачева. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look / www.globallookpress.com
Илья Авербух. Фото: Gennadii Usoev/ Russian Look / www.globallookpress.com
Илья Авербух и Алексей Ягудин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Илья Авербух. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Социальные сети

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