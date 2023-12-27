Собчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки

Ксения Собчак записала видеоролик, в котором объяснилась перед публикой за свое появление на вечеринке.

Известную телеведущую часто называют одной из самых скандальных персон российского шоу-бизнеса. Такая репутация закрепилась за блондинкой еще со времен съемок в телепроекте "Дом-2". Кажется, Ксению Собчак подобная слава не смущает, ведь попыток исправить ситуацию она не предпринимает.

Напротив, журналистка продолжает делать громкие высказывания, принимать участие в звездных разборках и посещать мероприятия, которые не следовало бы. Например, несколько дней назад она вместе с другими знаменитостями стала гостьей "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Но, судя по всему, Собчак даже не предполагала, чем это обернется.

Со дня нашумевшей тусовки в одном из столичных клубов прошла неделя, но скандал вокруг нее не утихает. Многие звездные гости мероприятия уже успели пожалеть о содеянном и столкнуться с последствиями. Ранее "Дни.ру" писали, что за мероприятие извинилась его виновница Настя Ивлеева. А теперь о случившемся высказалась и Ксения Собчак.

Телеведущая объяснила, что ждала от вечеринки нечто впечатляющего. Однако ее понимание прекрасного не совпало с видением других. Журналистка согласна с мнением о том, что сейчас неподходящее время для таких эпатажных выходок. По ее словам, мероприятие планировалось непубличным, а кадры не должны были распространиться в Сети.

Кроме того, бывшая звезда "Дома-2" принесла публичные извинения за свой откровенный наряд, который мог кого-то оскорбить. Знаменитость заверила, что не преследовала цель кого-либо обидеть.

"Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну... Не хочу вызывать ощущение ненависти и злости по отношению ко мне или к другим артистам из-за такой глупой случайности", – высказалась Ксения Собчак.