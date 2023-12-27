Только не молчать: дети звезд рассказали о школьном буллинге

Беспричинное унижение и оскорбление все еще можно встретить в среде современных школьников. оказывается, дети знаменитых родителей тоже сталкивались с проблемой буллинга.

Подростковый период, пожалуй, один из самых сложных в жизни человека. сказывается и гормональная перестройка, и влияние внешней среды. Дети не всегда знают, как себя вести в непривычных ситуациях, а опыта пока не хватает. Наследники отечественных звезд рассказали, как пережили школьный буллинг, сообщает "Пятый канал".

Виталий Андреев, сыгравший главную роль в сериале "Трудные подростки", обратился к родителям. Он подчеркнул, что именно взрослые ответственны за все происходящее в жизни их детей. Необходимо завоевать доверие школьников и стараться быть в курсе всего происходящего. Подросткам же актер рекомендовал не прогибаться под обстоятельства и не замалчивать проблему.

"Не нужно ставить на себе крест. Этот период, этап сложный очень, который нужно преодолеть. Если ты его преодолеешь, ты с высоко поднятой головой будешь идти по жизни", – пояснил артист.

Подросткам важно помнить, что они не одни, кто сталкивался с подобной проблемой. Дочь Евгения Осина Анастасия рассказала о школьном буллинге. Ее ненавидел весь класс, но она не стала об этом молчать. Вместе с мамой приняли решение поменять учебное заведение. Helen Yes, которая известна благодаря своему блогу, тоже сталкивалась с травлей. Ей даже пришлось защищать себя кулаками. Подобный способ крайне травмоопасный. Лучше не доводить ситуацию до прямого столкновения.

Подростков просят не молчать при наличии травли со стороны детей или взрослых. Родителям важно поддержать ребенка и дать ему ощущение защиты. Если разговоры в ситуации не помогают, то лучше подключить к решению проблемы классного руководителя, психолога и руководство учебного заведения.