Бондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово

Светлана Бондарчук вспомнила, как они с супругом выбирали имя для общего наследника.

Казалось, совсем недавно светская львица переживала тяжелый развод с Федором Бондарчуком после 25 лет брака. Теперь же знаменитость наслаждается счастьем с другим мужчиной. В 2020-м Светлана Бондарчук построила семью с новым возлюбленным Сергеем Харченко, а в начале этого года у пары родился общий сын.

Бывшая супруга Федора Бондарчука несколько месяцев упорно скрывала новость о пополнении в семье. Зато сейчас звезда с удовольствием наверстывает упущенное и делится с поклонниками своей радостью. Ранее "Дни.ру" писали, что светская львица перестала прятать лицо сына. А на днях модель раскрыла новую любопытную подробность о рождении наследника.

В новом выпуске своего YouTube-шоу "Света вокруг света" Светлана Бондарчук рассказала о выборе имени для сына. Как известно, телеведущая и ее супруг назвали малыша Петром. По словам светской львицы, они с мужем придумали это имя еще до рождения ребенка. Однако решающее слово в этом вопросе было за ее падчерицей Юнной.

Бондарчук и Харченко заранее знали, что наследница не одобрит выбранное для младшего брата имя. Поэтому им пришлось прибегнуть к хитрости. Отец и мачеха озвучили девочке более неординарные имена для нового члена семьи. И тогда она проголосовала именно за тот вариант, который будущие родители рассматривали изначально.

"Сережа сказал, что Шерлок. Юнна сказала: "Да, хорошее имя – Петя!"", – рассказала Светлана Бондарчук.