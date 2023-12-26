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Вторник 26 декабря

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Бондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово

Бондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово
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Светлана Бондарчук вспомнила, как они с супругом выбирали имя для общего наследника.

Казалось, совсем недавно светская львица переживала тяжелый развод с Федором Бондарчуком после 25 лет брака. Теперь же знаменитость наслаждается счастьем с другим мужчиной. В 2020-м Светлана Бондарчук построила семью с новым возлюбленным Сергеем Харченко, а в начале этого года у пары родился общий сын.

Бывшая супруга Федора Бондарчука несколько месяцев упорно скрывала новость о пополнении в семье. Зато сейчас звезда с удовольствием наверстывает упущенное и делится с поклонниками своей радостью. Ранее "Дни.ру" писали, что светская львица перестала прятать лицо сына. А на днях модель раскрыла новую любопытную подробность о рождении наследника.

В новом выпуске своего YouTube-шоу "Света вокруг света" Светлана Бондарчук рассказала о выборе имени для сына. Как известно, телеведущая и ее супруг назвали малыша Петром. По словам светской львицы, они с мужем придумали это имя еще до рождения ребенка. Однако решающее слово в этом вопросе было за ее падчерицей Юнной.

Бондарчук и Харченко заранее знали, что наследница не одобрит выбранное для младшего брата имя. Поэтому им пришлось прибегнуть к хитрости. Отец и мачеха озвучили девочке более неординарные имена для нового члена семьи. И тогда она проголосовала именно за тот вариант, который будущие родители рассматривали изначально.

"Сережа сказал, что Шерлок. Юнна сказала: "Да, хорошее имя – Петя!"", – рассказала Светлана Бондарчук.

26 декабря 2023, 16:36
Светлана Бондарчук. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
YouTube-канал "Света вокруг света"✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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