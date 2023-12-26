Звезда "Мухтара" Оксана Сташенко дала нетривиальный совет всем худеющим

Актриса Оксана Сташенко запомнилась многим телезрителям благодаря исполнению роли в детективном сериале "Возвращение Мухтара". По стройной фигуре артистки и не скажешь, что в октябре этого года ей исполнилось 57 лет.

Известная актриса театра и кино Оксана Сташенко ведет активную социальную жизнь и регулярно принимает участие в разнообразных рабочих съемках. Недавно журналисту издания "Клео.ру" удалось пообщаться с заслуженной артисткой РФ и расспросить ее о секретах стройности. В беседе с представителем прессы звезда детективного сериала "Возвращение Мухтара" раскрыла свой текущий вес и дала нетривиальный совет всем худеющим.

По словам актрисы, совсем недавно она похудела на 4 килограмма, и в настоящее время стрелка весов находится на отметке 54 килограмма. Преображение произошло благодаря усердной работе над съемками полнометражного фильма. Оксана Сташенко настолько увлечена процессом, что забывает поесть. Артистка признается, что порой может питаться всего один раз в день – в 22 часа.

Говоря о секретах своей стройности, актриса отмечает, что у нее отличный обмен веществ и хорошая энергетика, поэтому на диетах она не сидит. В качестве рекомендации для худеющих Оксана Сташенко предлагает попробовать уменьшить порции еды. Однако самым важным в этом процессе, по мнению артистки, является любовь к своему естественному виду.

Фото: Феликс Грозданов

В беседе с журналистом звезда сериала "Возвращение Мухтара" дала и весьма нетривиальный совет всем худеющим. Актриса рекомендует научиться правильно подбирать гардероб, ведь с помощью одежды можно визуально уменьшить объемы. Например, полоски на вещи должны быть исключительно вдоль, а от "клетки" и вовсе стоит отказаться. По мнению знаменитости, важно еще и верно выбирать цвет, отдавая предпочтение белой одежде. Оксана Сташенко шутит, что это цвет богачей, а их обычно не критикуют за лишний вес.